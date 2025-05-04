ART
En una dècada del Gargar de Penelles s’han elaborat 170 murals, alguns de repintats per haver-se degradat
Tallers, música i art amb nom propi
Els carrers de Penelles es van tornar a omplir ahir de turistes per gaudir de l’art mural en viu en una de les cites ineludibles del calendari cultural de Ponent com és el Gargar Festival de Murals i Art Rural. El certamen celebra una dècada reivindicant la creativitat com a motor de transformació comunitària. “El festival ha revitalitzat el poble i li dona un valor afegit. Si Penelles és al mapa és gràcies a l’art al carrer”, va explicar l’alcalde, Eloi Bergós. “Tenim la voluntat de continuar sent un pol d’atracció d’aquest art com un valor distintiu del poble.” Al llarg d’aquests 10 anys s’han elaborat 170 murals, alguns dels quals repintats per la degradació pel pas del temps. Fins demà, el certamen ofereix una programació artística, musical i participativa per a totes les edats. Més enllà de gaudir de l’elaboració dels murals característics de la localitat, la programació també contempla altres activitats. Ahir es van fer tallers de decoració ceràmica amb Asis Percales, de creació de robots amb IA a càrrec de Pep Borràs, d’il·lustració intergeneracional amb Natasha Domanova i d’estampació de criatures fantàstiques. A més, el contacontes a càrrec de Kabriolats va aportar un toc teatral i narratiu a la programació pensat especialment per al públic familiar. Una de les artistes que ha viscut part de l’evolució del festival és Estitxu Julián, de Pango i CO, que va destacar que el públic “cada vegada està més interessat per l’art mural”. “A nivell turístic es crea moviment i la gent pregunta per la teua obra.”
Al llarg del matí va destacar el vermut musical amb Miqui Puig, mentre que la tarda hi va haver un tardeig amb música dels 80 i l’actuació d’Enric Font. La jornada va culminar amb l’espectacle musical de Maambo i la tradicional ruta pocavergonya de tractors. Els visitants poden visitar durant el cap de setmana les exposicions Quadern d’artista a l’Església Vella, 80s 90s But Goodies a la Sala B, 10 anys de Gargar a la zona del Portalet així com el mercat d’artesania i la Fira del Món Rural a la plaça Major.
La jornada d’avui començarà amb l’esmorzar popular de tupina i la sortida de tractors antics, que ja s’han convertit en un clàssic del festival. Els tallers continuaran al matí i a la tarda, amb propostes com la serigrafia de màscares, l’experiència sensorial per parelles amb Quim Torres i la repetició de Jo a la teua edat.La música tornarà a marcar el ritme de la jornada, amb jazz itinerant, concerts simultanis en diversos espais, reggae i el tardeig amb El Veïnat, abans de l’actuació de clausura amb Hao Band a les vuit de la tarda. El Gargar continua consolidant-se com una cita imprescindible de l’art mural rural, capaç de sumar públics diversos, fer créixer l’escena artística i posar Penelles al mapa cultural internacional.