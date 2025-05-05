ARTS
La Fira de Titelles tanca una edició de rècord amb més de 45.000 espectadors
Màxima ocupació en els trenta espectacles de companyies d’arreu del món
La Fira de Titelles va abaixar ahir el teló de la 36 edició amb magnificència, penjant el cartell de complet en gairebé totes les actuacions i superant les expectatives inicials amb més de 45.000 espectadors en 4 dies. Des de l’organització del certamen també van destacar la nombrosa presència de públic de fora de Lleida, “on es respira felicitat”.
“A Lleida es respira una cosa que no hi ha en altres llocs, es respira felicitat, una alegria compartida que ho fa tot més fàcil i és contagiosa.” Amb aquestes paraules definia ahir Elisabet Vallvé, la codirectora de la Fira de Titelles, el que ha estat la ciutat aquest cap de setmana, presa per titelles, titellaires i ballarins que han estat el catalitzador del gaudi de petits i adults i que van ajudar que aquesta edició, la número 36, trenqués totes les expectatives amb més de 45.000 espectadors en les seues 87 actuacions de 30 espectacles diferents en tot just quatre dies. Una edició que arribava dies després que la Generalitat distingís aquest certamen amb la Creu de Sant Jordi, “que va fer que comencéssim aquesta edició amb la més gran de les felicitats i que creiem que Lleida en el seu conjunt es mereixia”, va destacar Vallvé, que també va agrair que la pluja no fes acte de presència fins ahir al vespre, quan ja no hi havia més espectacles, a diferència de l’any passat, quan es van haver de resituar algunes de les actuacions. “Sembla que ho hàgim programat nosaltres i tot, ha sortit genial”, va afegir.
I és que el bon temps ha estat clau per explicar la nombrosa assistència a tots els espectacles de la Fira. “Sempre diem que rondem els 45.000 espectadors però aquest any crec que han estat molts més perquè el carrer Major estava desbordat i ha vingut molta gent de fora malgrat que aquest cap de setmana hi havia molts esdeveniments tant a Lleida com a tota la província, així que no podem estar més feliços per l’acollida que hem tingut,” va afegir la codirectora de la Fira. Pel que fa a les trenta companyies que hi han participat, de les quals una desena eren de Catalunya, vuit de la resta de l’Estat i unes altres deu de països com Alemanya, Anglaterra, el Canadà o Finlàndia, des de l’organització van destacar que “el que més ha sorprès a la desena que venien d’altres països ha estat la quantitat de gent que hi havia i pel tracte humà que han rebut per part de la ciutat”.
Quant a les actuacions d’ahir, la plaça Esteve Cuito va ser l’escenari de Camelva, de la companyia lleidatana Campi Qui Pugui, mentre que la de la Paeria la va ocupar Gianluca di Mattero amb Le guarettelle di Pulcinella. D’altra banda, al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, el públic va gaudir de Josephine de la companyia La Salamandre, mentre que el Teatre de l’Escorxador va acollir diversos espectacles, com per exemple Vai Via de Xirriquiteula. L’última actuació també es va celebrar en aquest teatre i va ser a càrrec d’Engruna Teatre amb el seu espectacle Dos Llops i el certamen va tancar el teló amb la cerimònia de premis a les onze de la nit en què els assistents van dir adeu a una edició que quedarà per al record.
A més dels espectacles, hi va haver altres activitats com un mercat de productes artesanals a la plaça de la Catedral i jocs infantils a l’exterior del Teatre de l’Escorxador.
‘Rumores árticos’, ‘Thauma’ i ‘Saeta de papel’, entre els guardonats
A la festa de clausura de la Fira es van anunciar els guanyadors dels Premis Drac d’Or. L’espectacle Thauma, de la companyia La Mula es va endur el de proposta més innovadora, escenografia i millor obra internacional i la Compañía Javier Aranda va guanyar el Premi Julieta Agustí i el de les autonomies per Saeta de papel. Rumores árticos de La Ruée vers l’Or va guanyar el de millor obra infantil i dramatúrgia i Antipodi de la companyia Dromosofista, millor espectacle de carrer. També es van entregar altres guardons i mencions especials.