ART
Els frescos de Minguell viatgen a Itàlia
Pintarà el Tabernacle de la Visitació de Castelfiorentino, al lloc que ocupava un mural de l’artista Benozzo Gozzoli del segle XV. Una obra efímera que podrà veure’s de juny a novembre
El pintor muralista de Tàrrega Josep Minguell es troba immers en un nou projecte artístic amb què viatjarà a la Toscana italiana a finals d’aquest mes de maig. Allà decorarà amb pintures murals al fresc l’espai que ocupa el Tabernacle de la Visitació de Castelfiorentino, una població propera a Florència. Es tracta d’un monument –declarat d’interès nacional– que va ser pintat el 1491 per Benozzo Gozzoli, un dels grans pintors del Renaixement, però els frescos originals del qual van ser arrancats a finals dels anys 60 del segle passat per conservar-los al museu d’aquesta localitat que porta el nom de l’artista. Gozzoli va plasmar l’expulsió de Joaquim del temple de Jerusalem i ara Minguell, 530 anys després, oferirà la seua reinterpretació d’aquesta escena.
El pintor de Tàrrega va explicar ahir que “és una història molt bonica que explica l’expulsió d’un home de la comunitat, el temps que passa a la naturalesa en silenci i solitud i el seu posterior retorn amb noves esperances al seu poble per la Porta Àuria”.
Així mateix, Minguell va revelar que “aquesta història m’ha servit d’inspiració per reviure el que va succeir amb la pintura de Gozzoli, que va estar molts segles al tabernacle però la van acabar arrancant, en certa forma la van expulsar del lloc i, després de dècades buit, tindré l’oportunitat de tornar a pintar-lo amb una pintura nova i creativa, que és com el retorn de la pintura per la Porta Àuria”. Minguell començarà a pintar el seu mural el 27 de maig i el 7 de juny oferirà una presentació en públic i una conferència sobre la pintura mural al fresc. El procés creatiu es podrà seguir en directe amb una exposició d’esbossos, dibuixos i cartrons originals que ha utilitzat en la preparació. L’obra de Minguell serà arrancada al novembre amb la tècnica de l’strappo i retornarà a Tàrrega per iniciar una exposició itinerant a Catalunya. Segons Minguell, “podríem dir que serà una intervenció temporal i efímera” sobre un fals mur lleuger sobreposat al monument per preservar-ne la integritat.
Minguell va atendre els mitjans des del seu estudi de Tàrrega i de forma virtual connectat des d’Itàlia amb Franco Spina, responsable de Cultura de Castelfiorentino, i Cristina Giglioli, presidenta de la Fondazione Teatro del Popolo. Aquesta va destacar que “serà una ocasió extraordinària per donar a conèixer la tècnica de la pintura mural al fresc”.
Minguell, un dels pocs artistes del món especialitzats en aquesta tècnica, va afirmar que, “en plena era digital, en la qual ens comuniquem a través de les imatges i estem saturats de comunicació visual, pintar al fresc és anar en direcció contrària i ho faig perquè la pintura al fresc és una connexió directa entre les meues mans i la matèria, és com un exercici de llibertat”.