Confirmen els llibres més venuts del Sant Jordi

El 52,3% van ser en català i el 47,7%, en castellà, segons el Gremi de Llibreters

Sant Jordi 2025 a Lleida

Sant Jordi 2025 a Lleida

El Gremi de Llibreters de Catalunya ha confirmat les dades de record avançades al vespre de Sant Jordi i és que s'han superat els 26 milions de facturacio´ i els 2 milions d’exemplars de llibres venuts, corresponents a 74.450 títols. Entre les xifres destaca que el 52,3% de llibres venuts per Sant Jordi van ser en català i el 47,7%, en castellà. Es confirma que entre els més venuts hi ha 'Diagonal Manhattan', de Xavier Bosch en ficció en català; 'Entre el paradís i l'apocalipsi', de Xavier Sala i Martín en no ficció en català, i 'El loco de Dios en el fin del mundo', de Javier Cercas en no ficció en castellà. Mentre que 'La muy catastrófica visita al zoo', de Joel Dicker, se situa en primera posició de ficció en castellà.

Aquestes xifres, segons el Gremi de Llibreters, converteixen la diada d'enguany en "la millor de la història i refermen la consolidació de la tendència de creixement dels darrers anys". D'altra banda, els dies previs van ser també notables en vendes, i sembla que la Setmana Santa, tan propera a Sant Jordi, "no tan sols no va ser-ne un impediment sinó que, al contrari, les hauria afavorides".

Un cop tancat el processament de les dades de vendes, tant de les llibreries com de les parades al carrer, han conclòs que s'han venut poc més de 2 milions d'exemplars, amb una facturació total de 26,1 milions, el que representa un increment del 2,8% respecte de 2024. Així mateix, s'han venut 74.450 títols diferents, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat i que deixa clar "el talent creatiu, la potència editorial i l'extensió de la xarxa llibretera de Catalunya".

Pel que fa als gèneres, del venut per Sant Jordi, la ficció en representa el 35,0%, la literatura infantil i juvenil el 29,9%, la no-ficció el 23,8% i el còmic l’11,3%. Del venut per Sant Jordi en català, la literatura infantil i juvenil en representa el 38,6%, la ficció el 33,7%, la no-ficció el 20,8% i el còmic el 6,9%. Del venut per Sant Jordi en castellà, la ficció representa el 36,5%, la no-ficció el 27,0%, la literatura infantil i juvenil el 20,4% i el còmic el 16,1%.

Pel que respecta a les llengües, del total de llibres venuts, el 52,3% van ser en català i el 47,7% en castellà. Per demarcacions, a Barcelona el català va suposar el 51,6% dels exemplars venuts, a Girona el 64,3%, a Lleida el 61,3% i a Tarragona el 49,5%.

Rànquing dels més venuts

Ficció català

Diagonal Manhattan, de Xavier Bosch (Columna)

Cor Fort, de Sílvia Soler (Univers Llibres)

La catastròfica visita al zoo, de Joel Dicker (La Campana)

Aquest tros de vida, d'Estel Solé (Columna)

Somiàvem una illa, de Roc Casagran (Univers Llibres)

En l'amor i en la guerra, d'Ildefonso Falcones (Rosa dels Vents)

L'assistenta, de Freida McFadden (Rosa dels Vents)

Les tenebres del cor, d'Albert Sánchez Piñol (La Campana)

No dormiràs, d'Oriol Canals (Rosa dels Vents)

El llibre daurat, de Lluís Llach (Univers Llibres)

No ficció català

Entre el paradís i l'apocalipsi, de Xavier Sala i Martín (Rosa dels Vents)

La passada a l'espai, de Manel Vidal (Destino)

Crims 4 - L'hora de la veritat, de Carles Porta (La Campana)

L'art de ser humans, de David Bueno (Destino)

La dona del segle, de Toni Cruanyes (Columna)

La memòria dels catalans, de Borja de Riquer (Edicions 62)

Com engegar a la merda de manera educada, d'Alba Cardalda (Rosa dels Vents)

La passió dels estranys, de Marina Garcés (Galaxia Gutenberg)

La Supraconsciència existeix, de Dr. Manuel Sans / Juan Cebrián (Columna)

La fugida, de Mayka Navarro/Franci Marco Fernández (Columna)

Llibres infantils i juvenils català

Titó. Excursió a la llegenda de Sant Jordi, de Cristina Jiménez Carbó (Estrella Polar)

Una casa de por, de Meritxell Martí (Editorial Flamboyant)

Quina història més bèstia, Minimoni!, de Rocio Bonilla (Animallibres)

La meravellosa i horripilant casa de la iaia, de Meritxell Martí/Xavier Salomó (Combel Editorial)

Aprendre a llegir a l'Escola de Monstres 18 - Sense por ni flotador, de Sally Rippin (Montena)

La misteriosa i sorprenent casa de l'avi, de Meritxell Martí/XavierSalomó (Combel Editorial)

La por a la butxaca, de Míaim Tirado (El Cep i la Nansa)

Xarxes, d'Eloy Moreno (Nube de Tinta)

Em dic Goa 6 - Quin drama, Goa, de Míriam Tirado, Míriam (B de Blok)

Em dic Goa 1 - Em dic Goa, de Míriam Tirado (B de Blok)

Ficció castellà

La muy catastrófica visita al zoo, de Joel Dicker (Alfaguara)

Por si un día volvemos, de María (Editorial Planeta)

La Asistenta, de Freida McFadden (Suma)

En el amor y en la guerra, d'Ildefonso Falcones (Grijalbo)

Las que no duermen Nash, de Dolores Redondo (Ediciones Destino)

La península de las casas vacías, de David Uclés (Siruela)

Oposición, de Sara Mesa (Editorial Anagrama)

El niño que perdió la guerra, de Julia Navarro (Plaza & Janés)

El plan maestro, de Javier Sierra (Editorial Planeta)

La mala costumbre, d'Alana S. Portero (Seix Barral)

No ficció castellà

El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas (Random House)

Hábitos atómicos, de James Clear (Diana Editorial)

Cómo mandar a la mierda de forma educada, d'Alba Cardalda (Vergara)

La Supraconciencia existe, de Dr. Manuel Sans /Juan Cebrián (Editorial Planeta)

El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos (Siruela)

La mente también juega, d'André Iniesta (Espasa Libros)

Esperanza. La autobiografía, de Papa Francisco (Plaza & Janes)

Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé (Espasa Libros)

Nexus, de Yuval Noah Harari(m Debate)

Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé (Espasa Libros)

Llibres infantils i juvenils castellà

Los Juegos del Hambre 5 - Amanecer en la cosecha, de Suzanne Collins (Molino)

Alas de sangre, de Rebecca Yarros (Editorial Planeta)

El Rulas 4. El Rulas atrapado en el mundo gamer, d'Animalize21 (Destino)

Acelerando en rojo, d'Iryna Zubkova (Crossbooks)

Binding 13, de Chloe Walsh (Montena)

Quicksilver, de Callie Hart (Faeris Editorial)

Redes, d'Eloy Moreno (Nube de Tinta)

Alas de ónix, de Rebecca Yarros (Editorial Planeta)

Invisible, d'Eloy Moreno (Nube de Tinta)

Fearless, de Lauren Roberts (Alfaguara)

