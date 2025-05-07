MÚSICA
Primer Secà Jove Music Fest, de la mà de l’Orfeó Lleidatà
El 17 de maig al Secà del Sant Pere, després de l’èxit del projecte Combo Jove
El projecte pedagògic vinculat a la música Combo Jove, que la Fundació Orfeó Lleidatà impulsa des del curs passat a l’institut Torre Queralt al barri del Secà de Sant Pere, no només compta amb un gran èxit de participació –l’actual curs ha doblat el nombre d’estudiants inscrits– sinó que continua creixent i amplificant la seua dimensió educativa i comunitària amb l’organització ara del primer festival musical del barri lleidatà, el Secà Jove Music Fest, el proper 17 de maig.
La cita, de caràcter gratuït, es desenvoluparà en ple epicentre del Secà, a la plaça de Sant Pere, des de les 18.00 fins a les 22.00 hores, amb actuacions combinades de grups de batucada i combos moderns sorgits tant de l’institut Torre Queralt com de l’Escola de Música del Orfeó Lleidatà. A més, aquesta primera edició comptarà també amb la presència especial del grup Ugurabi, convidat per la Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran.
Aquest festival és una conseqüència directa del creixement i consolidació del projecte pedagògic Combo Jove –que aquest curs ha passat de quatre a vuit combos– i també de la voluntat, tant de la Fundació Orfeó Lleidatà com de l’institut Torre Queralt, d’enfortir vincles entre les comunitats educatives i el barri del Secà de Sant Pere a través d’una activitat musical transformadora i inclusiva generadora de noves oportunitats.
Així, el primer Secà Jove Music Fest compta amb la col·laboració de les associacions de veïns i de gent gran del barri, i el suport de la Paeria, de la Diputació, de la Generalitat i de la Fundació La Caixa.
Val a recordar que el projecte Combo Jove, que l’Orfeó va posar en marxa el curs 2023-2024 en l’Institut-Escola Torre Queralt –un centre educatiu de màxima complexitat–, és atansar la pràctica musical a nens i joves, molts dels quals en situació de vulnerabilitat, per garantir l’accés a la música com una eina de desenvolupament integral i per a la millora dels processos d’aprenentatge.
El projecte compta amb una mecànica simple però efectiva: alumnes del Torre Queralt acudeixen a la seu de l’Orfeó de forma periòdica i prenen part en diferents formacions de combo modern (bateria, baixista, guitarrista, teclista, cantant...), amb les quals preparen un repertori de grans temes del pop i del rock.