MÚSICA
Cantata pels contes de 200 alumnes de Tàrrega
Més de 200 alumnes de 5è de Primària de les cinc escoles de Tàrrega al costat dels de cant coral de l’Escola de Música van interpretar ahir la cantata Marcel contaire. La cita, organitzada pel Pla Educatiu d’Entorn 0-20, va omplir l’Espai MerCAT. L’Escola de Música també hi va aportar la direcció i la part musical.
Mamin Barreña, directora de la cantata, va assenyalar que l’argument de la peça “es basa en un nen que de gran vol ser contaire i la seua àvia l’envia de viatge pel món dels contes”, mentre que la regidora d’Educació, Alba Castellana, va voler posar de relleu que “es tracta d’una activitat musical inclusiva que beneficia tot l’alumnat de la ciutat”.