Intervencions de set artistes al Canal d’Urgell
Projecte ‘REG’ en 5 punts de la xarxa de reg. Accions aquest mes de maig i al juny
Set artistes de Ponent participaran en el projecte REG. Inundacions artístiques al Canal d’Urgell, amb intervencions visuals durant aquest mes de maig i el juny en cinc punts emblemàtics de la xarxa de reg d’aquesta infraestructura hidràulica lleidatana. Aquestes cinc actuacions, obertes al públic, es gravaran en una peça audiovisual que es presentarà el 25 de setembre a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida. L’Aula Magna de l’IEI va acollir ahir la presentació d’aquesta singular proposta, comissariada per Pau Minguet (director de la Fundació Viladot-Lo Pardal d’Agramunt), i que comptarà amb la participació dels artistes Paula Artés, Jaume Farreny, Olga Olivera-Tabeni, Marta Bisbal Torres, Antoni Abad, Miquel Ardèvol i Èric de Gispert. En l’acte també van intervenir la directora de la Fundació Canals d’Urgell, Maribel Pedrol, i el director de l’IEI, Andreu Vàzquez. Aquest va destacar que “el projecte REG posa en relleu un element fonamental per a les nostres terres com és l’aigua, a través d’un instrument transformador i vertebrador com és el Canal d’Urgell”. Per la seua part, Pedrol va afirmar que “donem suport a un projecte que promou la cultura al territori i ho fa vinculant-la a la nostra insfraestructura, els Canals d’Urgell”, una xarxa de la qual aquest 2025 se celebren els 60 anys de la seua concessió a la comunitat de regants.
Les intervencions arrancaran el diumenge 18 de maig (12.30 h) a la primera Casa de Comportes, a Ponts (punt de trobada: ermita de Sant Isidre), amb una proposta fotogràfica a càrrec de Paula Artés. Les següents accions tindran lloc el 25 de maig al salt de la 2a Màquina (Juneda), amb Jaume Farreny; el 7 de juny als Patamolls, a Montoliu de Lleida, amb Olga Olivera-Tabeni; el 21 a la Casa Canal a Mollerussa, amb Marta Bisbal Torres; i finalment el 28 al pont de Ferro d’Agramunt, amb Antoni Abad.