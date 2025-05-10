MÚSICA
Nou EP del cantant lleidatà Lluís Sánchez
El cantautor lleidatà Lluís Sánchez, guanyador de la tercera edició del concurs musical Eufòria de TV3, va llançar ahir un nou EP, Una versió més gastada, en el qual ha intentat donar veu a una època de la seua vida –després de triomfar a Eufòria– “que ha estat molt turbulenta, amb crisi d’identitat i de valors”, va explicar ell mateix en un comunicat. La cançó Floreta és l’abanderada d’aquesta idea, però d’altres com Putadessss o Barna no és una ciutat, també parlen de la gestió de moments difícils. L’EP també reflecteix l’exploració de nous sons per part de l’artista.