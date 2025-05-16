PATRIMONI
Bastides al claustre de la Seu Vella de Lleida i canvis en els accessos al monument
Tanquen el Baluard de l’Assumpció i el jardí
El claustre de la Seu Vella de Lleida ja llueix un entramat de bastides que cobreix les dos galeries les cobertes de les quals seran objecte de restauració durant els propers mesos. Els treballs de rehabilitació d’aquesta zona, adjudicats a l’empresa barcelonina Urcotex Inmobiliaria, van començar de forma efectiva el passat dia de Sant Jordi amb la instal·lació de dos grans grues a l’exterior del claustre, a l’altura de la Porta dels Apòstols, que serveixen des d’aleshores per a l’entrada a l’interior de l’edifici del material necessari per a les obres.
Aquesta mateixa setmana s’han tancat als visitants per qüestions de seguretat l’accés al jardí del claustre i a la zona del Baluard de l’Assumpció, l’espai que s’estén davant la Porta dels Apòstols i als peus del campanar, a més de les dos galeries afectades.
De fet, aquest diumenge vinent, la Festa de Moros i Cristians de Lleida traslladarà per aquesta raó la batalla final a la zona del pont llevadís. Així mateix, malgrat que l’entrada a la recepció de l’edifici es manté al mateix lloc, per accedir s’ha de passar per una porta situada al fons de la Canonja.
Aquesta zona del monument ja va ser objecte de rehabilitació en uns treballs que es van desenvolupar entre finals del 2019 i el primer trimestre del 2021 per impermeabilitzar i protegir les cobertes per a l’evacuació correcta de les aigües pluvials a dos de les galeries: la contigua a l’edifici de l’antiga catedral i la del mirador obert a la ciutat.
Ara, aquesta nova fase completarà les obres a les dos galeries restants: la contigua a l’edifici de l’antiga Canonja i la de la Porta dels Apòstols. Els treballs es van adjudicar per un import total de 654.743 euros (a càrrec del ministeri de Cultura) i tenen un termini d’execució de sis mesos.