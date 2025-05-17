ART
Recta final a Maldà del certamen escultòric Maldant la Pedra
La delegada de Cultura de la Generalitat a Lleida, Montse Parra, i la vicepresidenta de l’IEI de la Diputació, Estefania Rufach, van qualificar ahir de “singular i única” la proposta cultural del festival Maldant la Pedra, de Maldà (Urgell), informa Laia Pedrós. Tant una com l’altra van visitar ahir el certamen, que acaba aquest cap de setmana, i les escultures que estan creant Jaume Ros, Lluís Ribalta, Martha Quinn, Lluc Baños i Helena Freiría.