PATRIMONI
Museus oberts de dia i de nit
Jornada amb entrada gratuïta fins a la mitjanit, amb visites guiades i activitats lúdiquesen equipaments de tot Lleida. Celebració del Dia Internacional també avui fins al migdia
Una dotzena de museus i espais patrimonials de Lleida van participar ahir en una nova edició de la Nit dels Museus, amb portes obertes fins a mitjanit i diverses activitats lúdiques per difondre fora de l’horari habitual les exposicions i col·leccions d’art, etnològiques i temàtiques de cada centre. La Nit dels Museus va coincidir amb el cap de setmana del Dia Internacional dels Museus, que se celebra cada any el 18 de maig. Per això, els equipaments museístics de comarques també es van sumar a la festa amb portes obertes i activitats divulgatives de les seues respectives col·leccions.
A la capital del Segrià, el Museu de Lleida va oferir visites guiades i una sessió musical a càrrec de Ponent Roots. El Morera va inaugurar dos noves propostes: una instal·lació interactiva que romandrà al pati de l’edifici fins al gener i una projecció d’art digital. La Seu Vella i el Castell Templer de Gardeny també van obrir fins a mitjanit, mentre que el jazz va ser protagonista a CaixaForum; el Museu de l’Aigua a La Canadenca tenia previst acollir una observació astronòmica i la Panera, un concert de Genís Bagés. Dansa al Roda Roda o una projecció històrica de Méliès del 1902 a la Fundació Sorigué van ser altres de les activitats que van acompanyar les visites.
A comarques, el Museu de la Noguera va organitzar visites guiades i un taller al Centre d’Interpretació de l’Or del Segre, que repetirà avui diumenge (11.00 i 12.30). El públic també va poder gaudir de música del Pirineu a l’Ecomuseu d’Àneu; animació infantil, tallers i concert coral al Museu de Guissona; visita guiada al Museu de Solsona; xerrada arqueològica al Museu de la Conca Dellà i paleontològica al Centre d’Interpretació del Montsec de Meià; portes obertes al Museu Tàrrega Urgell; una visita guiada teatralitzada al Museu Hidroelèctric de Capdella; i un recital pianístic al Musèu dera Val d’Aran, a més de portes obertes.