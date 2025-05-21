MÚSICA
El lleidatà Oriol Ginestà estrena ‘El camí de l’aire’
El músic, professor de ioga i terapeuta musical lleidatà Oriol Ginestà acaba de llançar a totes les plataformes el seu quart àlbum, El camí de l’aire, una proposta de cançó d’autor intimista que respira sensibilitat, arrelament i misticisme. Autor del relat Un clar al bosc. Una faula per inspirar persones altament sensibles (Comanegra), Ginestà torna a la música amb nou cançons en les quals convida a obrir la mirada i els cors als paisatges, tant interiors com exteriors. Ginestà ha produït, gravat i mesclat el seu nou disc amb Víctor Ayuso a l’estudi Zamenhof de Lleida. Així mateix, Nina da Lua i David Sitges han col·laborat en les veus i també Núria García (violí) i Hèctor Beberide (acordió).