TURISME
Més de 8.000 places per a Lleida als viatges de l’Imserso
I 4.042 més per als que vulguin visitar les comarques lleidatanes
L’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) està enviant aquest mes les cartes amb què es confirma a pensionistes l’acreditació per poder reservar els viatges del programa de turisme de la temporada 2025-2026, la comercialització de la qual s’iniciarà el proper 6 d’octubre a Catalunya. Segons dades del ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, per a aquesta temporada s’han posat a disposició un total de 8.047 places per a jubilats de les comarques lleidatanes, la qual cosa suposa un lleuger descens respecte a les de l’any passat, que van ser 8.110. Així mateix, s’han ofert 4.047 places més per als viatgers que vulguin visitar Ponent, sumant turisme d’escapada, circuits culturals i capital de província.
La temporada d’aquest any compta amb novetats. Per primera vegada, l’Imserso ha introduït una tarifa reduïda per a un total de 7.447 places destinades als pensionistes amb menys recursos. Així, aquelles persones que rebin una prestació igual o inferior a l’import de les pensions no contributives d’incapacitat o de jubilació de la Seguretat Social podran viatjar pagant una quantitat fixa de 50 euros per la seua plaça, sense importar destinació, sent l’Imserso el que assumeix el cost restant del viatge. També es podrà viatjar amb animals de companyia, d’acord amb la normativa. En les anteriors temporades, Canàries, Balears, Andalusia i els viatges culturals es trobaven en les preferències dels jubilats lleidatans. Es podrà reservar el viatge a través de les pàgines web de les empreses adjudicatàries (www.turismosocial.es per a la costa peninsular i turisme d’escapada i www.mundicolor.es per a la costa insular), o en qualsevol agència de viatges autoritzada.