LITERATURA
Llibre de la lleidatana Laia Soler coescrit amb més de 500.000 estudiants
Cinquena novel·la ja de l’autora a la plataforma digital pedagògica Fiction Express
L’escriptora i periodista lleidatana Laia Soler (Lleida, 1991) està redactant aquest mes de maig una novel·la amb més de mig milió d’estudiants de diversos punts del món a través de la plataforma digital pedagògica Fiction Express. Ja és el cinquè llibre que Soler impulsa a través d’aquest singular sistema en el qual l’autor planteja l’arrancada de la història que, al llarg de cinc setmanes, va creixent i construint-se a raó d’un capítol setmanal gràcies a les decisions dels lectors. En aquest cas, Soler està connectada des del passat 2 de maig amb una vintena d’escoles lleidatanes, unes 350 de la resta de Catalunya i unes 8.000 per tot el món.
La nova història de l’escriptora lleidatana es titula Academia Wirta i està ambientada en un món en el qual tenir poders és la norma i en què aquells que no en tenen són considerats inferiors. Brigit, una jove a qui encara no s’ha manifestat cap habilitat especial, és enviada pels seus pares, desesperats, a la misteriosa acadèmia Wirta. Allà, envoltada de joves amb dones extraordinaris, coneixerà l’Orión, un noi que li farà qüestionar-se la manera de veure el món que l’envolta.
Soler va començar a escriure als vuit anys. Després d’estudiar Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzar-se en Edició i Creació Literària a la Universitat Pompeu Fabra, el 2013 va guanyar la primera edició del premi La Caixa / Plataforma amb Los días que nos separan. Des d’aleshores ha escrit més d’una desena de llibres i ha treballat en editorials durant més d’una dècada.
Actualment està al capdavant de la seua pròpia empresa de serveis editorials. A la plataforma Fiction Express ha escrit anteriorment unes altres quatre novel·les, tant en català com en castellà.
El mètode de Fiction Express –una plataforma amb seu a Barcelona que llança nou llibres cada dos mesos per als centres inscrits– consisteix a connectar lectors amb autors a través d’un fòrum interactiu i un sistema de votacions per continuar l’argument de cada obra.
La plataforma també proporciona projectes per treballar a classe, com exercicis de vocabulari, comprensió lectora, escriptura i oralitat per practicar totes les dimensions de la llengua (amb històries en català, castellà o anglès).