CINE
Deu minuts d’aplaudiments a Canes per a Carla Simón
El seu nou film ‘Romería’, a concurs
Després de l’èxit a la Berlinale amb Alcarràs, Carla Simón va desfilar ahir per la catifa roja del festival de Canes amb el seu nou llargmetratge, Romería. La cinta, que va irrompre en la cursa per la Palma d’Or del certamen cinematogràfic més prestigiós del món, tanca la trilogia autobiogràfica –que va arrancar amb Estiu 1993– de la directora barcelonina, que continua explorant les seues arrels. Ara s’ha servit del dietari de la seua mare biològica per reconstruir la vida de la família paterna de Galícia. Simón va explicar que Romería és un film “amb molts més riscos”, que vol recordar una generació –la dels seus pares– educada en una societat reprimida i conservadora que “va trencar amb tot”. “Volia parlar-ne evitant tant el judici com el romanticisme”, va confessar. Després de la projecció, a la tarda al Grand Théâtre Lumière, amb la presència de Carla Simón, el film va rebre una ovació de més de deu minuts per part del públic assistent. D’altra banda, el festival va reconèixer amb un premi la carrera de Kevin Spacey, allunyat del cine després d’acusacions i demandes d’agressió sexual.