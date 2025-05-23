SEGRE

Obre l’última exposició ideada per Xavier Garcia

La mostra d’Eroles a Tàrrega es pot visitar fins al 8 de juny. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

La Sala Marsà de Tàrrega va reobrir ahir després de la tràgica mort del tècnic cultural responsable, Xavier Garcia, que va morir en un incendi a casa seua el passat 4 de maig. Ho va fer amb la inauguració de l’exposició Els llimbs, de l’artista local i metge de professió Pep Eroles, l’última que va idear Xavier Garcia i que s’havia d’obrir el dia 9 però es va ajornar després del seu sobtat traspàs. Es tracta de la primera mostra pública d’Eroles, que exhibeix una quarantena de dibuixos i collages de poesia visual elaborats amb material que ha anat reciclant en diversos formats des del 1993. Cada obra s’acompanya d’una ècfrasi il·lustrada, una interpretació en paraules d’una obra visual o plàstica.

