MOSTRA
Obre l’última exposició ideada per Xavier Garcia
La Sala Marsà de Tàrrega va reobrir ahir després de la tràgica mort del tècnic cultural responsable, Xavier Garcia, que va morir en un incendi a casa seua el passat 4 de maig. Ho va fer amb la inauguració de l’exposició Els llimbs, de l’artista local i metge de professió Pep Eroles, l’última que va idear Xavier Garcia i que s’havia d’obrir el dia 9 però es va ajornar després del seu sobtat traspàs. Es tracta de la primera mostra pública d’Eroles, que exhibeix una quarantena de dibuixos i collages de poesia visual elaborats amb material que ha anat reciclant en diversos formats des del 1993. Cada obra s’acompanya d’una ècfrasi il·lustrada, una interpretació en paraules d’una obra visual o plàstica.