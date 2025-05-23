ARTS
Teatre al cor del Pirineu
Esbaiola’t, del 17 al 20 de juliol a Esterri d’Àneu amb una trentena de propostes per a tots els públics. Festival amb 15 companyies professionals i 4 estrenes
La divuitena edició del festival de teatre Esbaiola’t, del 17 al 20 de juliol a Esterri d’Àneu, oferirà una trentena de propostes diferents per a tots els públics, que sumaran més de setanta activitats al llarg de quatre jornades, amb la participació de 15 companyies professionals (set de les quals franceses) i la novetat de quatre espectacles que s’estrenaran a Espanya. Així ho van destacar ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, en la presentació d’aquesta nova edició, la segona que organitza directament l’ajuntament de la capital d’Àneu. L’alcalde, Pere Ticó, va destacar l’“aposta valenta i necessària per a un municipi petit com el nostre, que reivindica també la cultura des del cor del Pirineu”.
La directora artística, Amàlia Atmetlló, va remarcar el caràcter multidisciplinari del certamen, amb espectacles de circ i de clown, dansa de carrer, teatre, música, propostes itinerants, instal·lacions, tallers i muntatges inclusius del sector social (Cooperativa Alba Jussà i Associació Salut Mental del Pallars Sobirà), a més de xaranga, batukada i correfocs.
La tinenta d’alcalde i directora executiva de l’Esbaiola’t, Judit Busquets, va afirmar que el festival “afavoreix el desenvolupament social, cultural i econòmic del territori, amb una programació de qualitat, accessible i amb implicació comunitària”. La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va reivindicar aquesta accessibilitat: “La cultura ha d’arribar a tots, tant si vius a Lleida com a Esterri d’Àneu.”