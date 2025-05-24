GUARDONS
Graciela Iturbide, Princesa d’Astúries de les Arts
La fotògrafa mexicana Graciela Iturbide, un dels grans noms de la fotografia artística d’inspiració social i cultural, va ser guardonada ahir amb el Premi Princesa d’Astúries de les Arts 2025. Considerada una de les més importants i influents fotògrafes de l’Amèrica Llatina, Iturbide concep el seu treball com una manera de conèixer, explorar i investigar cultures amb obres, gairebé sempre en blanc i negre, que mostren la fragilitat de les tradicions ancestrals i la seua difícil subsistència, la interacció entre naturalesa i cultura o la dimensió simbòlica de paisatge i objectes trobats a l’atzar. És la segona vegada en les 45 edicions que aquest guardó premia la fotografia, ja que fins ara només l’havia rebut el 1998 el brasiler Sebastiao Salgado (que va morir ahir), si bé la nord-americana Annie Leibovitz va ser distingida l’any 2013 amb el Premi de Comunicació i Humanitats.