El president d’Aragó celebra la sentència sobre les pintures murals: "Sento una immensa satisfacció"
Azcón considera que la resolució del Suprem "conclou categòricament el litigi a favor dels aragonesos"
El president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, ha celebrat la sentència del Tribunal Suprem, que ordena al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) tornar les pintures murals de la sala capitular del Monestir de Santa María de Sixena al seu lloc d’origen. "Sento una immensa satisfacció que es veurà culminada quan puguem contemplar les pintures al seu emplaçament original", ha expressat.
En una publicació a la xarxa social 'X' –abans 'Twitter'–, el president aragonès ha recordat que va ser el govern de la 'popular' Luisa Fernando Rudi el que va iniciar el procés judicial per recuperar les pintures de la sala capitular.
En paraules d’Azcón, la resolució del Suprem "conclou categòricament el litigi a favor dels aragonesos i la integritat del seu patrimoni cultural".