Azcón demana el "retorn incondicional" de les pintures a Sixena i confia en "la col·laboració" de la Generalitat
El president d’Aragó exigeix un trasllat exprés i diu que és el Govern que està "obligat" a tornar les obres
El president d’Aragó, Jorge Azcón, ha demanat el "retorn incondicional" de les pintures de Sixena. En una atenció als mitjans des de Saragossa per valorar la sentència del Suprem sobre els murals, aquest dijous al migdia, Azcón ha confiat en la "col·laboració i cooperació" de la Generalitat. El president aragonès ha exigit que el trasllat es realitzi "com més aviat millor", però ha afegit que és "evident" que "no ve d’un dia". Aragó prioritzarà les mesures de seguretat. En aquesta línia, ha advertit que és la Generalitat qui està "obligada" a tornar les obres murals. Azcón ha subratllat que només contempla "una possibilitat", i que no vol "ni pensar" que hi hagi cap alternativa a aquesta "lleialtat" de l’executiu de Salvador Illa.
El president d’Aragó ha explicat que aquest matí els dos gabinets ja s’han posat en contacte per parlar de la "cooperació" perquè les pintures es traslladin "com més aviat millor" i "amb totes les mesures de seguretat perquè no pateixin cap dany".
Illa no vol obstruir la sentència
Des del Japó, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que no vol "obstruir" l’aplicació de la sentència del Tribunal Suprem que confirma l’ordre al MNAC de tornar a Vilanova de Sixena les pintures murals del monestir. En una atenció a mitjans des de Kobe ha dit que "el marc de la sentència és el que és" i ha insistit que s’ha de respectar.
El president sí que ha admès que li preocupa que s’espatllin les obres si es traslladen i per això ha demanat "de no córrer riscos". En ser preguntat per quin marge de maniobra hi ha per evitar el trasllat o per garantir el benestar de les obres, el president ha apuntat que a qui correspon decidir com executar la sentència i en quins termes és al MNAC.
Almodóvar alerta dels "danys"
Per la seua part, la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, va demanar ahir a la tarda prudència davant de la sentència del Suprem sobre Sixena, i va explicar que els serveis jurídics ho estan analitzant "amb profunditat". "La prioritat del Govern i del MNAC és la preservació del patrimoni", va avançar en una compareixença davant els mitjans des de la conselleria.
En aquest sentit, Hernández Almodóvar va recordar que els experts en la matèria apunten que és "impossible" retirar, traslladar i instal·lar les pintures murals sense que el dany sigui "irreparable". Alhora, va avançar que les decisions finals les prendrà el patronat del MNAC, on estan representades totes les administracions.
Pepe Serra defensa la conservació "extraordinària"
Finalment, Pepe Serra defensava ahir la conservació "extraordinària" dels murals del monestir de Sixena que ha fet el MNAC des dels anys 40 del segle XX. Alhora va recordar que el Museu té una "gran implantació internacional", i que això ha permès que "desenes de milions de persones" hagin pogut veure els frescos medievals.
El director del MNAC va afirmar que la "preocupació única" de la institució ha estat la protecció de les pintures, per la qual cosa va mostrar la satisfacció i tranquil·litat absolutes respecte al treball fet entorn de la custòdia. Sobre la sentència del Suprem que obliga a tornar-les Sixena, Serra va anunciar ahir una convocatòria urgent del Patronat per veure quines accions emprendre