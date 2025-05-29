ONCE
L’escriptora Marta Alòs coneix el sistema de lectoescriptura en braille
L’escriptora lleidatana Marta Alòs va viure ahir una nova experiència: va aprendre com funciona el sistema de lectoescriptura per a persones cegues. Ho va fer en el marc de la Setmana Braille, 200 anys obrint portes del Grup Social ONCE a Catalunya, en un acte que va tenir lloc a la seu de Lleida, a l’avinguda del Segre. D’aquesta forma, l’escriptora es va tapar els ulls amb un antifaç i va utilitzar divers material d’iniciació al braille, com una regleta de punts. Val a recordar que braille és un sistema de lectura digital, que es llegeix amb els dits de les dos mans, principalment amb els índexs.
L’activitat tenia l’objectiu de conscienciar la societat sobre com és la vida diària d’una persona cega o amb discapacitat visual greu i donar a conèixer la tasca que fa l’ONCE per normalitzar-la al màxim possible.
L’acte va comptar amb la participació de Marcelino Cid, director de l’ONCE a Lleida; Jordi Cardús i afiliats de la capital del Segrià.