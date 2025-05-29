El MNAC alerta que les pintures murals de Sixena "no suporten la vibració" i que el trasllat comporta un "risc elevadíssim"
El museu avisa de "la fragilitat" de les peces i que són "químicament molt reactives"
El MNAC ha alertat aquest dimecres que les pintures murals "no suporten la vibració", com indiquen els estudis, i que, "un trasllat i un canvi d'emplaçament podria suposar malmetre les pintures i és un risc elevadíssim". Un dia després de la sentència del Tribunal Suprem sobre els murals, Carme Ramells, cap d’àrea de restauració i conservació preventiva del MNAC, ha avisat de la "fragilitat" de les pintures i també que són "molt sensibles als canvis ambientals" i "químicament, molt reactives". "El conjunt de materials que componen aquestes pintures, i que els trobem també en altres pintures arrencades del Pirineu, és el que essencialment les converteix en obres molt fràgils", ha manifestat.
En una trobada amb mitjans, Ramells ha defensat que aquestes obres "ja no són pintures murals, sinó una mena d'artefacte" a causa de totes les intervencions que s'hi han fet des de "l'operació de salvament". En aquest context, ha dit que en aquests artefactes hi ha un gruix mínim de pintura; una pintura, ha afegit, que va ser arrencada amb la tècnica del 'strappo', que és la que es feia servir en els arrencaments de manera generalitzada.
Ramells ha assenyalat que després de l'arrencament s'hi han afegit altres materials perquè "un cop s'arrenca aquesta capa tan prima de pintura es necessita dotar d'un nou suport que li doni consistència". I tot això, ha conclòs, es va muntar al MNAC sobre unes estructures de fusta i de fusta i guix.
La cap d’àrea de restauració i conservació preventiva del MNAC ha ressaltat la fragilitat de les obres, que, ha argumentat, té una raó de ser, que ha estat comprovada científicament per assajos de laboratori. La raó principal, ha desgranat, és que són unes pintures fetes de materials diversos, "un material propi i altres materials afegits i que aquests materials són sensibles".
En aquest context, ha recordat que no s'ha d'oblidar que aquestes pintures murals van patir un incendi i es van sotmetre a unes temperatures "molt elevades" i això, per exemple, va alterar el color i va alterar-les físicament i químicament. Així mateix, ha manifestat que aquestes pintures són "molt sensibles als canvis ambientals. La raó física és que aquest conjunt de materials tenen una capacitat d'absorció de l'aigua diferent".
"Estem davant d'un petit còctel explosiu"
Ramells també ha alertat que aquestes pintures són "químicament molt reactives" i ha anat més enllà per dir: "Estem davant d'un petit còctel explosiu". Ha argumentat que són pintures "reactives" perquè els seus components són sensibles quan hi ha un ingrés excessiu d'aigua, que pot començar a desencadenar reaccions químiques. Ha defensat que això ara està latent perquè hi ha unes condicions químiques i físiques estables, però, ha alertat, "si apareixen modificacions el que pot ser és que es desencadenin aquestes reaccions". Una de les reaccions químiques, ha remarcat, és la creació de sals i aquestes sals poden tenir com a conseqüència el despreniment de partícules de pintura.
Amb tot, ha assegurat: "Tots els estudis que s'han fet a nivell físic, de vibracions, constaten que aquestes pintures no suporten la vibració i, per tant, un trasllat i un canvi d'emplaçament podria suposar malmetre les pintures i és un risc elevadíssim". Ramells ha defensat també que les pintures no estan a la intempèrie, sinó a dins d'unes sales i l'aire de dins no té res a veure amb el que hi ha a fora a Barcelona. "Això passa amb tots els museus, les obres que estan a la Tate de Londres no estan sotmeses a la pol·lució de l'aire de Londres".