ARTS
‘Sigues tortuga’, dels lleidatans Xip Xap, al TNC al desembre
L’espectacle de titelles de la companyia lleidatana Xip Xap Sigues tortuga arribarà al desembre a la programació familiar del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) a Barcelona. Aquesta producció, estrenada l’agost del 2024 després de més d’un any de gestació i amb què Xip Xap reivindica el valor de prendre’s la vida amb calma, és una adaptació del llibre homònim d’Agustín Sánchez Aguilar, guardonat amb el Premi Edebé de literatura infantil el 2023. Sigues tortuga explica la història d’un gall famós cantant d’òpera en èpoques baixes que ha d’ensenyar a cantar cinc tortugues poc dotades per a aquest art. Mitjançant una narració plena d’humor i simbolisme, l’espectacle transmet un missatge universal: “El que importa no és arribar lluny, sinó gaudir del camí.”
Ramon Molins, director i dramaturg de l’obra, explica que Sigues tortuga “reivindica la necessitat d’anar a poc a poc. Les faules són eines poderoses per parlar de qüestions profundes sense caure en la moralina”.