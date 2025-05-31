Josep-Lluís Serrano, nou bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra
El fins ara bisbe coadjutor substitueix a Joan Enric Vives, al càrrec des del 2003
El papa Lleó XIV ha acceptat la renúncia de Joan Enric Vives com a bisbe d’Urgell i, per tant, Josep-Lluís Serrano Pentinat, fins ara coadjutor, es converteix automàticament -com estava previst- en bisbe titular de la diòcesi. Igualment, i de conformitat amb la tradició del Principat d’Andorra, i en compliment de la seva Constitució, Serrano és també Copríncep d’Andorra.
Serrano va ser nomenat bisbe coadjutor de la diòcesi d’Urgell el 12 de juliol de 2024. La seva ordenació episcopal va tenir lloc el 21 de setembre de l’any passat. Actualment era vicari general del Bisbat d’Urgell.
La Nunciatura Apostòlica, conforme a l’Acord entre la Santa Seu i Andorra del 2008, ha notificat al govern del principat el nom del designat com a bisbe d’Urgell abans del nomenament. L’anunci d’aquest nomenament es fa de manera simultània a la Ciutat del Vaticà i a Andorra la Vella.
L’anunci ha coincidit amb l’inici de la celebració eucarística de l’Aplec festiu de la Mare de Déu de Canòlich, a Sant Julià de Lòria (Andorra), concelebrada per Joan Enric Vives i Josep-Lluís Serrano. Han estat ells mateixos els encarregats d’anunciar-ho al poble.
Josep-Lluís Serrano Pentinat va néixer el 19 de març de 1977 a Tivissa (Ribera d'Ebre), diòcesi de Tortosa. Va cursar els estudis de Filosofia i Teologia al Seminari Major de Tortosa i va estudiar el Batxillerat de Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya, de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. El 21 d’abril de 2002 va ser ordenat prevere a la catedral de Tortosa. Posteriorment, Serrano va obtenir la llicenciatura i el doctorat en Teologia Dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. També es va llicenciar en Dret canònic per la Pontifícia Universitat Lateranense i es va diplomar en Estudis diplomàtics per la Pontifícia Acadèmia Eclesiàstica.
L’inici del seu ministeri sacerdotal va ser com a rector de les parròquies de la Palma d’Ebre, la Bisbal de Falset i Margalef de Montsant, entre 2002 i 2005. També va ser rector de les parròquies de Vandellòs i l'Hospitalet de l’Infant, entre 2007 i 2009, i moderador de la Unitat pastoral del Litoral Nord, entre 2008 i 2009. Paral·lelament, va exercir com a professor de Religió a l’Escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant, entre 2007 i 2009; i també al Seminari Major de Tortosa i a l’Institut de Teologia Sant Agustí, també de Tortosa, entre 2008 i 2009.
Serrano també ha exercit com a secretari de les nunciatures apostòliques a Moçambic (2012-2016), a Nicaragua (2016-2017) i al Brasil (2017-2019). L’any 2019 va ser nomenat conseller de Nunciatura a la Secció per als Afers Generals de la Secretaria d’Estat de la Santa Seu, càrrec que ocupava fins al seu nomenament com a bisbe coadjutor d’Urgell.
En un comunicat, el govern andorrà ha celebrat la continuïtat institucional i la pervivència de la figura del cap d’Estat indivís. El cap de govern, Xavier Espot, subratllava el 12 de juliol del 2024 l’ampli recorregut pastoral i diplomàtic de Josep-Lluís Serrano, per esdevenir “la persona idònia per assumir la funció de cap d’Estat i representar de la millor manera possible el país tal com ha fet en els darrers anys el copríncep Joan Enric Vives".
L’arquebisbe de Tarragona Joan Planellas, en la seva condició de Metropolità de la Província Eclesiàstica Tarraconense, a la qual pertany la diòcesi d’Urgell, agraeix a l’arquebisbe Joan Enric Vives els seus anys de dedicació i servei a la diòcesi urgellenca i manifesta el sincer desig d’un bon ministeri apostòlic al bisbe Serrano.
Ara Vives passa a ser bisbe emèrit d’Urgell, conservant el títol d’arquebisbe ad personam, i excopríncep d’Andorra. Vives es va incorporar com a bisbe coadjutor d’Urgell, juntament amb el bisbe-copríncep Joan Martí Alanis, el 25 de juny del 2001, càrrec que va exercir fins al moment del nomenament gairebé dos anys després, el maig del 2003.
Aquest diumenge 1 de juny Serrano presidirà la missa de l’Ascensió del Senyor a les 8 del vespre a la catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell. El dissabte dia 14 de juny, se celebrarà la jornada diocesana ja prevista de tots els consells i fidels del Bisbat, al Seminari Conciliar i després a la catedral se celebrarà la missa de comiat i d’acció de gràcies pel ministeri episcopal del bisbe Vives i del ministeri pastoral com a bisbe d’Urgell de Serrano.