POLÍTICA
Reclamen prioritzar els criteris tècnics en l’art del MNAC
Declaració de l’ajuntament de Barcelona, firmada per PSC, BComú i ERC
L’ajuntament de Barcelona va reclamar ahir “prioritzar els criteris tècnics” abans del possible trasllat de les pintures murals de Sixena exposades i conservades al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), després de la sentència del Tribunal Suprem coneguda dimecres passat, que obliga a tornar-les al monestir oscenc, encara que no especifica com fer-ho. La reclamació es va fer constar en una declaració institucional presentada per Junts en el ple municipal, que va acabar firmada també pel govern municipal (PSC), BComú i ERC. En la declaració es va manifestar el “suport absolut” del consistori al MNAC i al rigor amb què ha custodiat i preservat aquestes pintures durant dècades. Així mateix, el text aprovat també va expressar la “preocupació” de l’ajuntament de la capital catalana davant del precedent que, segons el seu parer, estableix la sentència del Suprem i va alertar que pot afectar altres institucions culturals de la ciutat.
El suport incondicional del PSC a aquesta declaració va contrastar amb la tíbia declaració de dijous de l’alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, en la qual, sense entrar a valorar la sentència del Suprem, va oferir el seu suport al MNAC i també a la posició que té sobre l’assumpte la mateixa Generalitat que, en paraules del president Salvador Illa, va demanar respectar la decisió judicial intentant això sí garantir la integritat de les pintures murals.
D’altra banda, la consellera de Cultura del govern aragonès, Tomasa Hernández, va manifestar ahir que els seus tècnics “entraran” al MNAC si el museu barceloní no vol executar la sentència. En una entrevista a TV3, Hernández va admetre que el trasllat de les pintures a Sixena és “delicat” però va negar que corrin risc de fer-se malbé. La consellera també va confiar que el trasllat es produeixi “al més aviat possible amb total col·laboració per part del museu, que farà un treball impecable perquè estan preparats i saben com fer-ho”. La representant del govern aragonès va reconèixer que l’operació “és delicada per si mateix, igual que quan es van traslladar a Barcelona” i ha de portar-se a terme amb “unes condicions determinades, amb els tècnics perfectament alineats perquè les pintures no pateixin cap deteriorament. Som conscients que tant el desmuntatge com el transport i tornar a muntar-les a Sixena exigeixen uns requisits alts i tècnics de seguretat”.
Val a recordar que el mateix MNAC va alertar dijous de la fragilitat i extrema sensibilitat de les pintures als canvis ambientals, assegurant a més que aquests fragments pictòrics no suportarien les vibracions d’un trasllat.
Hernández, tanmateix, va considerar que “aquests riscos no existeixen, perquè segments de les pintures han viatjat a Nova York i Londres, i dins del MNAC s’han mogut set vegades. Han de prendre’s mesures, però res més”. Així mateix, la consellera va insistir en el fet que el desmuntatge i el transport l’han de fer el MNAC i els seus tècnics: “No assumim el trasllat perquè ha estat una decisió judicial i la sentència condemna el MNAC a reintegrar les pintures a Sixena i això comporta en si que ha de ser el MNAC.”
Illa: “La sentència és la que és, agradi més o menys”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reafirmar ahir en les seues declaracions de dijous sobre la sentència del Suprem sobre les pintures murals de Sixena al MNAC, en el sentit de la necessitat de donar compliment a la sentència garantint la conservació dels murals. A la seua arribada a Seül (Corea del Sud) en el seu viatge oficial per Extrem Orient, Illa va assegurar que “s’estan centrant les energies per constatar si tècnicament és possible o no”, però “la sentència és la que és, ens agradi més o menys”.
Visites guiades al màxim a Vilanova de Sixena
Dijous passat, l’endemà de conèixer-se la sentència del Suprem i primer dia de la setmana de visites guiades al monestir de Sixena, es van omplir els grups de persones interessades no només en l’exposició amb bona part de les obres d’art traslladades des del Museu de Lleida el 2017, sinó per veure la Sala Capitular de l’edifici, que hauria d’acollir les pintures murals del MNAC. Visitants de la mateixa localitat, de Saragossa i d’altres punts d’Aragó van omplir el monestir.