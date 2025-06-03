MÚSICA
La cantant Alba Carmona, estrella del Raimat Arts Festival
El festival, del 2 al 5 d’octubre, creix un dia amb més concerts i activitats
La cantant i compositora barcelonina Alba Carmona, que va ser la veu principal de Las Migas entre 2011 i 2018, serà l’estrella de la quarta edició del Raimat Arts Festival, del 2 al 5 d’octubre. L’esdeveniment, que s’estendrà una jornada més, de dijous a diumenge, oferirà un cartell també amb més concerts i activitats. La fundadora del festival i presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, Elena de Carandini, va presentar ahir aquesta nova edició, acompanyada per l’alcalde pedani de Raimat, Ivan Fernàndez, i la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch. “És més que un festival de música, és un projecte cultural amb ànima i un aparador dels productes que tenim a Lleida”, va destacar De Carandini, en al·lusió a l’oferta gastronòmica Taste of Lleida, amb més de trenta productors locals.
El director artístic del certamen, el violinista lleidatà Joan Plana, establert a Nova York, no va poder assistir a l’acte per compromisos professionals però va desgranar a través d’un vídeo la programació musical, que comptarà també amb la violinista jamaicana Ellinor D’Melon, que oferirà a més una masterclass al Conservatori de Lleida; la percussionista lleidatana Carme Garrigó, que protagonitzarà microconcerts en diferents espais de Raimat; i el clavecinista madrileny Ignacio Prego, que posarà el colofó al festival amb les Variacions Goldberg de Bach.
De Carandini també va anunciar l’acord amb el concurs internacional de piano Ricard Viñes per incloure al festival un concert d’algun dels guanyadors a partir de l’edició del 2026.