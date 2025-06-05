ART
El Govern recolzarà el que digui el MNAC sobre l’art de Sixena
El museu recorda que cap fragment del conjunt ha viatjat en 28 anys
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, va assegurar ahir que el Govern donarà suport al que decideixi el patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) sobre les pintures de Sixena. “En una reunió es decidiran quins són els pròxims passos a seguir, escoltant el que diguin els tècnics i experts, per descomptat. I evidentment, des del Govern estarem al costat del MNAC i recolzarem el que decideixi el patronat”, va manifestar en el ple al Parlament, paraules que matisen el que va dir el president Salvador Illa assegurant que acatarien la sentència que obliga al trasllat a Aragó.
El patronat del MNAC, en el qual hi ha representats el Govern central, la Generalitat i l’ajuntament de Barcelona, preveu reunir-se la setmana que ve, després de la petició que va fer el seu director, Pepe Serra, al conèixer-se la sentència del Tribunal Suprem. Segons Hernández, la prioritat del Govern és la preservació del patrimoni, per la qual cosa veu necessari abordar aquesta qüestió des d’un punt de vista tècnic per trobar “la millor solució possible”. També va apuntar que tots els informes elaborats per experts dels quals disposen “posen en dubte la viabilitat d’efectuar la retirada, el trasllat de les obres i la instal·lació de les pintures sense danyar-les de forma irreparable”.
Per la seua part, el MNAC va afirmar que des de la instal·lació a Montjuïc el 1961 el conjunt de les pintures de la sala capitular del Monestir de Santa Maria de Sixena no ha sortit del museu i va afegir que ha fet préstecs “puntuals” de petits fragments per a exposicions però que des del 1997 cap fragment no ha viatjat. El museu respon així a les declaracions del president d’Aragó, Jorge Azcón, que va assenyalar que el trasllat és tècnicament possible perquè les pintures ja havien estat traslladades abans.
En aquest sentit, el MNAC va recordar que el 1987 les pintures es van portar a les reserves del museu per les obres de remodelació de l’edifici i, per a la reobertura del museu, el 1995 el conjunt es va instal·lar a la ubicació actual, on porta tres dècades. Així mateix, va assegurar que, a causa de l’estat de conservació fràgil de les pintures, cap fragment museïtzat ha viatjat des de fa 28 anys i “estan excloses de préstec”.
Un expert aragonès dubta sobre la ubicació del conjunt
� L’historiador Jorge Jiménez, investigador de l’Institut de Patrimoni i Humanitats i professor d’art romànic a la Universitat de Saragossa, té dubtes de com es projecta integrar les pintures murals de Sixena a la seua ubicació original, malgrat que assumeix que el seu trasllat a Aragó pot dur-se a terme amb “incidències mínimes”. Jiménez considera que hauria calgut disposar d’un pla director abans de l’arribada que permetés adoptar decisions per a la ubicació i exposició. Assumeix que les pintures estan integrades actualment a un discurs museístic adequat que veu necessari que es doni també a Sixena, considera important valorar els estudis dels tècnics del MNAC i s’afegeix a les seues preocupacions per les conseqüències del trasllat, encara que siguin “mínimes”.