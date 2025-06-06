LLIBRES
Albert Elfa presenta a Lleida ‘Oh, la humanitat!’
El periodista i escriptor lleidatà Albert Elfa (Mont-ros, Pallars Jussà, 1957) va presentar ahir a la llibreria Caselles de Lleida el seu llibre Oh, la humanitat! (Folch & Folch), en el qual combina crònica periodística, records professionals i literatura de viatges compendi de gairebé quatre dècades en els serveis informatius de Televisió de Catalunya i els seus anys de corresponsal de TV3 a Washington, Jerusalem i Brussel·les. L’acte de presentació va ser conduït per la directora de SEGRE, Anna Sàez.
Elfa té previst presentar avui el llibre a la llibreria La Singratalla de Tremp (18.30) i demà al Molí d’Oli de la Pobla de Segur (18.00).
Jubilat des de fa poc més d’un any, el periodista i escriptor torna ara més sovint al seu poble natal, a la Vall Fosca, on presentarà també el llibre el proper 8 d’agost.