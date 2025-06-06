EXPOSICIÓ
Kamil Escruela, de grafitejar vagons de metro a Las Vegas
L’artista barceloní estrena a la nova Adrià Codina Art Gallery de Lleida
Fa poc més de deu anys grafitejava vagons de metro a la seua Barcelona natal en el temps lliure que li deixava la feina en una cadena d’hamburgueseries al centre de la capital catalana. Fins i tot que, gràcies a la seua parella, estudiant llavors d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelona, va donar un gir total a la seua vida. Camil Escruela (1990) es va transformar en Kamil i es va plantejar viure d’artista. I no li va gens malament. Des d’aleshores ha presentat les seues obres a Amsterdam, París o Tòquio i a finals d’aquest any té previstes exposicions a Las Vegas i Los Angeles.
Però abans, una seixantena dels seus singulars grafitis sobre tela i paper poden veure’s des d’ahir a la nova Adrià Codina Art Gallery de Lleida, la sala que va obrir les portes a l’abril al carrer Vallcalent. Kamil Escruela circumscriu el seu estil en l’street-art: “Sempre he anat a contracorrent, perquè el que pinto ja no són grafitis, però tampoc teles d’art convencional.” El pop-art és una de les seues múltiples referències, ja que l’imaginari de la televisió inunda moltes de les seues pintures acríliques: des de personatges com Doraemon, Tintín i Harry Potter fins a la Bruixa Avorrida de Les Tres Bessones, passant pel Cobi del seu estimat Javier Mariscal. Val a destacar que, per a la seua sorpresa, el creador de la mascota de Barcelona’92 li va confessar un bon dia la seua admiració i es va convertir fa poc més d’un any en alumne seu per aprendre la tècnica mixta especial que utilitza a les seues obres: la pintura d’aerosol acrílica amb base d’aigua, però aplicada amb pinzell i utilitzant el retolats de pintura per als traços més fins. “També tinc referents entre grans noms de l’art com Joan Miró, Pablo Picasso o Jean Michel Basquiat”, va explicar l’artista, mostrant com omple els seus quadres amb motius al·lusius, “que l’observador pot buscar, veure i identificar, una mica com buscant el Wally però sense el Wally”. D’altra banda, també presenta a Lleida els seus singulars art toys, uns ninots amb forma d’esprai, col·leccionables en edició limitada i molt de moda sobretot a l’Extrem Orient.
Adrià Codina es va mostrar molt satisfet amb les més de 5.000 visites que va rebre la seua exposició inaugural, dedicada al modernista Ramon Cases, èxit que confia repetir en aquesta Playing with Masters de Kamil Escruela, oberta fins al 13 de setembre, amb entrada gratuïta i preus de 90 a 3.500 €.