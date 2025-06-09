El preu del lloguer a Lleida puja un 19,4% en un any segons Fotocasa
A tot Espanya puja un 14,9% al maig, fins els 1.146 euros de mitjana
El preu l’habitatge de lloguer a Catalunya va pujar un 18% interanual al maig, superant per primera vegada els 20 euros/m2, informa Fotocasa aquest dilluns en un comunicat.
El preu de l’habitatge de lloguer a Espanya s’ha situat en els 1.146 euros al mes de mitjana per a un pis mitjà de 80 metres quadrats, que suposa una pujada del 14,9% a nivell interanual i del 3,2% en comparativa mensual, i és el segon increment més alt des de 2020.
En els últims dotze mesos analitzats pel portal immobiliari, el preu de l’habitatge ha passat dels 12,48 euros per metre quadrat el mes de maig de 2024 als 14,33 euros de maig d’aquest any.
"Estem davant d’un encariment molt voluminós que afegeix, de mitjana, gairebé 150 euros més al mes per als inquilins, la qual cosa eleva encara més la barrera d’accés a l’habitatge. La pressió entre oferta i demanda augmenta, a causa que el lloguer continua sent la primera solució habitacional per als col·lectius joves que són els qui més interactuen amb l’habitatge", ha indicat la directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos.
Del costat de l’oferta, Matos ha afirmat que el parc disponible d’arrendament privat "es redueix de manera significativa passant-se a la venda o a altres modalitats de lloguer".
"Aquests augments no responen a un moment puntual, sinó que porten produint-se de forma encadenada durant tres anys, la qual cosa indica la urgència de polítiques públiques enfocades al foment de l’oferta per evitar que aquesta inaccessibilitat al lloguer es cronifiqui", ha asseverat la portaveu del portal immobiliari.
CATALUNYA, EL PREU MÉS ALT
Per comunitats autònomes, aquelles amb augments superiors al 10% van ser Catalunya (18%, superant per primera vegada els 20 euros/m2), Castella-la Manxa (14,1%), Madrid (13,3%), Aragó (13,1%), Regió de Múrcia (11%), les Canàries (10,6%), Andalusia (10,3%), La Rioja (10,1%) i Comunitat Valenciana (10%).
Per darrere, es van situar Galícia (9,5%), Castella i Lleó (8%), Astúries (7,9%), País Basc (6,5%), Cantàbria (4,4%), Extremadura (4,4%) i Navarra (3%). D’altra banda, a Balears es va produir el segon descens interanual de l’any (-2,7%).
Pel que fa al rànquing amb preus superiors als 15 euros per metre quadrat al mes, es van trobar Madrid (21,17 euros), Catalunya (20,04 euros), Balears (18,24 euros), País Basc (16,78 euros) i les Canàries (15,07 euros).
Els van seguir Cantàbria (13,73 euros), Comunitat Valenciana (13,52 euros), Navarra (11,94 euros), Andalusia (11,63 euros), Astúries (10,92 euros), Aragó (10,73 euros), Galícia (10,19 euros), Regió de Múrcia (10,03 euros), Castella i Lleó (9,68 euros), La Rioja (9,06 euros), Castella-la Manxa (7,95 euros) i Extremadura (7,06 euros).
LA PROVÍNCIA AMB LA PUJADA MÉS GRAN: ZAMORA
Entre les províncies amb increments interanuals per sobre del 10%, van sobresortir Zamora (29,8%), Palència (24,9%), Osca (24,4%), Lugo (19,5%), Lleida (19,4%), Terol (18,6%), Burgos (18,1%), Toledo (16,1%), Barcelona (14,7%), Valladolid (14,4%) i Madrid (13,3%).
També van figurar Ciudad Real (12,9%), Albacete (12,8%), València (12,7%), Lleó (12,6%), Jaén (12,1%), Còrdova (11,7%), Cadis (11,3%), Múrcia (11%), A Coruña (10,9%), Santa Cruz de Tenerife (10,7%), Las Palmas (10,5%), Tarragona (10,4%) i La Rioja (10,1%).
Així mateix, les províncies més cares van ser Barcelona (21,17 euros), Madrid (21,17 euros), Guipúscoa (18,49 euros), Balears (18,24 euros), Biscaia (16,42 euros), Màlaga (15,87 euros), Girona (15,50 euros) i Las Palmas (15,30 euros).
En canvi, les tres províncies més econòmiques per llogar un habitatge van ser Jaén (6,48 euros), Ciudad Real (6,82 euros) i Badajoz (6,98 euros).
BURGOS I TOLEDO, ALGUNES DE LES CAPITALS MÉS CARES
Quant a les capitals de província, les pujades més grans es van donar a Burgos (20,3%), Toledo (17,8%), Tarragona (16,8%), Valladolid capital (13,8%), Màlaga (12,7%), Jaén (12,7%), Ourense (12,2%), Las Palmas de Gran Canària (12%), Lleó (11,7%), Girona (11,4%), Albacete (11,3%), Múrcia (10,9%), Oviedo (10,4%), Ciudad Real (10%), Saragossa (10%) i Madrid (10%).
Respecte a les capitals que van sobrepassar els 10 euros per metre quadrat al mes, van destacar Barcelona (22,98 euros), Madrid (22,18 euros), Sant Sebastià (19,62 euros), Palma (18,23 euros), Bilbao (16,60 euros), Màlaga (16,36 euros), València (16,10 euros), Girona (16,08 euros) i Las Palmas (15,76 euros).
D’altres també van ser Santa Cruz de Tenerife (13,88 euros), Alacant (13,59 euros), Sevilla (13,47 euros), Tarragona (12,67 euros), Pamplona (12,67 euros), Vitòria (12,57 euros), Santander (12,44 euros), A Coruña capital (12,32 euros), Cadis (12,30 euros) i Segòvia (12,29 euros).
D’altra banda, la ciutat de Conca va tenir el preu més econòmic, amb 7,43 euros per metre quadrat al mes.