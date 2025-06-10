CERTAMEN
Instal·lació sonora i videoart del lleidatà Albert Bayona, en un festival al Brasil
Dos propostes del videoartista lleidatà Albert Bayona participaran en la pròxima edició del Festival Ecrâ de cine i art experimental de Rio de Janeiro, que se celebrarà a la ciutat brasilera el mes de juliol que ve tant en sales i espais de la capital carioca com també en format online. D’una banda, el certamen ha seleccionat la instal·lació sonora i interactiva Kato, en la qual Bayona, a més del paisatge sonor, inclou textos amb enllaços sobre llocs que visita. En aquest cas, del cementiri jueu de Katowice, a Polònia, que el 2023 va patir un atac per part d’un grup neonazi. Aquell any, Bayona va aconseguir contactar amb l’arquitecte encarregat de la seua conservació per poder visitar-lo, ja que es va tancar al públic.
Així mateix, el certamen brasiler exhibirà a la secció de videoart la peça audiovisual Uncunny fantasy, un muntatge de vint-i-dos minuts que inclou material d’arxiu cinematogràfic, maquetes a petita escala que reinterpreten la realitat i material propi de Bayona de treballs recuperats en una remescla intuïtiva d’imatges i so.