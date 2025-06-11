INICIATIVES
El XV Festival SimFònic farà parada a Lleida i Alguaire
Amb concerts simultanis dissabte
La 15a edició del Festival SimFònic se celebra aquest dissabte a partir de les 18.00 hores amb concerts simultanis en diferents punts de Catalunya i les illes Balears. Es preveu la participació d’uns 3.000 estudiants d’escoles i entitats de música del territori, entre les quals l’Escola d’Acordió de Lleida (que actuarà a l’església del Castell dels Templers de Gardeny), l’Escola de Música L’Intèrpret (el recital de la qual tindrà lloc a la Suda de la Seu Vella) i l’Escola Municipal de Música d’Alguaire (els alumnes de la qual actuaran a l’església del Merli d’aquest municipi del Segrià). Aquesta última tindrà lloc en horari especial, el mateix dissabte a les 11.00 hores. L’accés a les diferents cites és gratuït.
L’artista barcelonina Suu és l’encarregada d’apadrinar l’edició d’aquest any del certamen i, com a homenatge, els participants del Festival SimFònic interpretaran un dels seus temes més exitosos, Tant de Bo, a partir de les 19.00 hores. La resta d’actuacions tindran lloc en espais tan singulars com l’antiga presó La Model de Barcelona, el Pati de Venus de Girona, la plaça de Santiago Rusiñol de Tarragona, i CaixaForum Palma de Mallorca, entre altres.