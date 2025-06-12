POLÍTICA
Mequinensa obre els actes del 20 aniversari de la mort de Jesús Moncada
Reedició de ‘Camí de sirga’ i exposició
L’Espai Moncada, al Museu de la Història de Mequinensa, va acollir el cap de setmana passat el primer dels actes programats amb motiu del 20 aniversari de la mort de l’escriptor Jesús Moncada. Una data triada per Club Editor per presentar la reedició de Camí de sirga (1988), traduïda a més de 20 idiomes, i que culminarà amb l’edició de Dante S.A., obra inacabada, amb l’objectiu de “mobilitzar nous lectors, especialment als de la generació que no han viscut amb ell”, va apuntar Maria Bohigas, l’editora i directora de Club Editor.
Els escriptors i filòlegs Mònica Batet i Artur García Fuster –guanyador de la primera edició del Premi d’Investigació Jesús Moncada, que convoca anualment l’ajuntament de Mequinensa– van mantenir una conversa entorn de Camí de sirga arran de la seua participació en aquesta reedició, que inclou manuscrits, esquemes i enquestes fetes a veïns, que l’autor va utilitzar per escriure la novel·la. Rosa Mari Moncada, germana de l’escriptor, va tancar l’acte “celebrant aquesta resurrecció” literària, i narrant alguns dels episodis més personals del procés d’escriptura de Camí de sirga, un anecdotari que va partir de l’acomiadament laboral de Moncada i la seua aposta llavors per dedicar-se a l’escriptura, decidint així mateix fer-ho en català, la seua llengua materna. A continuació es va inaugurar l’exposició Mequinensa! Fotografies de Jesús Moncada, que permet descobrir la mirada de l’autor sobre el seu poble natal i la seua gent, que també es podrà visitar aquest cap de setmana vinent.
Mequinensa celebrarà el 20 aniversari demà divendres (19.00) al solar de Cal Moncada, la que va ser la seua casa al poble vell, avui sota les aigües de l’embassament de Riba-roja.