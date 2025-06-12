CONCERTS
Més de 150 alumnes de deu escoles i centres de Lleida, a la Festa de la Música
L’edició número divuit de la Festa de la Música citarà a Lleida aquest dissabte vinent més de 150 alumnes d’una desena d’escoles i centres educatius musicals de la ciutat, que oferiran concerts en ple carrer de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 21.00 hores. Una setmana abans del Dia Internacional de la Música –que se celebra el 21 de juny, en l’inici de l’estiu astronòmic–, dos escenaris urbans acolliran les diferents actuacions al llarg de la jornada: un a la plaça Paeria per a les actuacions més acústiques i de música clàssica, i un altre al carrer Pi i Margall, al costat de l’Auditori Enric Granados, per als gèneres més moderns, amb instruments elèctrics.