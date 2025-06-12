Troben un dibuix de Joan Barceló perdut entre les pàgines d'un llibre donat a la biblioteca de la UdL
Es tracta d’una petita caricatura realitzada amb bolígraf el 1972
El director de la Biblioteca de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida (UdL), Rodolfo Gonzàlez, ha trobat un dibuix del poeta, novel·lista i dibuixant Joan Barceló i Cullerés entre les pàgines del llibre The Oxford Book of Latin Verse, provinent d’una donació. Es tracta d’una petita caricatura feta amb bolígraf, datada el 1972. La troballa, en una targeta de 7 per 12 centímetres, s’escau amb el final de la celebració de l’Any Barceló, que s’ha estès entre el 2020 i el 2025, coincidint amb el 70è aniversari de seu naixement. Nascut a Menàrguens l’any 1955, Barceló va morir prematurament als 24 anys a la capital catalana però va deixar un llegat literari de novel·les, traduccions, obres de teatre infantil, poesia i contes.
A principis dels anys 70 Barceló també es va dedicar a l’obra pictòrica. Les seves pintures d’estil surrealista es van poder veure en diverses exposicions, individuals i col·lectives, a ciutats com Lleida, Solsona, Balaguer, Montgat, Manresa, Tortosa o Barcelona.
Gonzàlez explica que en aquella època, Barceló signava amb dos lletres N, com el dibuix que s’ha trobat fent l’inventari d’una donació. Es tracta d’un lot de llibres provinents de la Congregació dels Missioners Claretians, que va marxar de Lleida al 2024. Ara, la Unitat de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida catalogarà aquesta petita obra d’art i la incorporarà a la reserva de la Biblioteca de Lletres, amb altres obres relacionades amb l’autor lleidatà.
Aquesta biblioteca de la UdL compta amb dos facsímils, tots dos de l’any 2021, en plena commemoració d’aquest autor lleidatà. Es tracta de ‘La cuca de llum xarrupa claror’, amb textos de Barceló i il·lustracions de Xavier Vilallonga, editat per la càtedra Màrius Torres de la UdL i Pagès Editors; i el que va ser el seu primer llibre, ‘Joan Barceló. Obres Completes. Volum XXVIIIè’, de la càtedra Màrius Torres amb la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Menàrguens. L’aula de Poesia Jordi Jové de la UdL també ha curat una antologia de poemes en el marc de la col·lecció ‘Versos’.