Cal Prim programa quinze concerts entre els mesos de juliol i agost
El músic Eduard Boleda i la seua família, juntament amb l’Associació Cultural Xercavins, han convertit Verdú en un referent musical de les nits d’estiu amb el cicle de concerts a Cal Prim, històrica mansió senyorial en la qual actualment resideix la família d’Eduard Boleda i que va ser propietat dels avantpassats del general Prim. En la 14a edició, Cal Prim acollirà quinze concerts entre el dijous 3 de juliol i el dijous 7 d’agost. El cicle d’aquest 2025 s’inaugurarà amb la Big Band & Theband, que oferirà swing, funk i rock. L’endemà, el divendres 4 de juliol, es podrà gaudir de The BlackBirds. El dia 6, arribats de la República Txeca, actuaran Arnau Petrivalsky al violí i Eliska Tkadicícova al piano, mentre que el dimarts 8 serà el torn d’Aura Mauri a la veu i Biel Harper al piano. El divendres 11 actuaran Clara Palet i Víctor Eraiga i el diumenge 13 ho farà The Fire Roots Band. El dia 15 serà el torn del Biel Harper Quartet i el 16, Raíces amb Pedro Bastos a la guitarra. El dissabte 19 actuarà Bucòlic, format per Marina Miralles (veu i teclats), Toni Miralles (guitarra i veus) i Ferran Bretcha (bateria). El concert del dia 23 anirà a càrrec d’Anna Tobella (veu), Maria Mora (dansa) i Joan Bagés (piano), i el del dia 26, de Lo Dixie amb Jordi Guixé (clarinet), Gabriel Prieto (trompeta), Jaume Sanchís (saxo), Gerard Santacreu (trombó), Denís Grosu (contrabaix) i Guillem Vives (banjo). El divendres 1 d’agost actuarà el Trio Vinyes, el dia 5 Prim’Semble i el dia 7 tancarà el cicle el Quartet Prysma.
Tots els concerts tindran lloc a les 22.00 hores de la nit i funcionaran amb taquilla inversa. Aquest any el cicle compta amb la col·laboració d’un total d’onze cellers del territori que permeten que, a l’acabar cada actuació, el públic sigui obsequiat amb una degustació de vi. També compta amb el suport d’altres negocis.