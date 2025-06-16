El MNAC al·lega la seua "incapacitat tècnica" per traslladar les pintures de Sixena
Acorda demanar una incidència d’execució davant del jutjat
El patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ha acordat aquest dilluns demanar una incidència d’execució davant del jutjat per informar de la "incapacitat tècnica" del museu de dur a terme el trasllat de les pintures murals de Sixena en el termini establert per la llei d’enjudiciament civilment ni tampoc tècnicament.
En un comunicat després de la reunió del patronat, el museu, en la seua voluntat de donar compliment a la sentència, ha acordat demanar a les diferents administracions que conformen el consorci del MNAC la creació d’un grup de treball de caràcter tècnic i íntegrament per personal especialitzat, amb la finalitat d’avaluar i dur a terme els treballs per al compliment de les resolucions, i convida el Govern d’Aragó a què s’integri.
La reunió del patronat del MNAC s’ha produït després que el Tribunal Suprem ordenés el trasllat de les obres al Monestir de Sixena, en la qual han participat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el secretari d’Estat de Cultura, Jordi Martí, i el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé.