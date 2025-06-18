EDUCACIÓ
Fi de curs musical del Conservatori a l’Auditori Enric Granados
L'Auditori Enric Granados va acollir ahir el concert de final de curs de l’Escola de Música i Conservatori Municipal de Música de Lleida. El regidor de Joventut i Educació, Xavi Blanco, acompanyat del director del Conservatori, Josep Lluís Boix, va presidir la cita en què va participar l’alumnat que ha acabat els seus estudis de grau professional i en la qual es va poder gaudir de les actuacions de les diferents orquestres i grups.