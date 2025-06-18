CERTAMEN
L’espectacle ‘Afanador’ triomfa amb cinc Premis Max
Àgata Roca i Enric Auquer, premiats
Casting Lear, una creació de Barco Pirata, Andrea Jiménez i Teatro de La Abadía, es va alçar la nit de dilluns amb el premi al millor espectacle de teatre en la XXVIII edició dels Premis Max de les Arts Escèniques, en una gala al Teatre Gayarre de Pamplona amb el concepte del temps com a fil conductor i en la qual es va reivindicar la necessitat de regular la intel·ligència artificial generativa “des d’un punt de vista ètic i responsable”. La gran premiada de la gala va ser Afanador, que va obtenir cinc guardons: composició musical per a espectacle escènic, disseny de vestidor, disseny d’il·luminació, millor espectacle de dansa i direcció d’escena. Àgata Roca es va emportar el Max a la millor actriu per L’imperatiu categòric, mentre que Enric Auquer va ser distingit amb el de millor actor per El dia del Watusi.
Àgata Roca es va mostrar “molt afortunada” de rebre el Premi Max per la interpretació d’una professora de filosofia amb un paper “que és un bombó” i un relat “que no deixa indiferent”. També va recordar les companyes de T de Teatre, amb les quals ha compartit tres dècades de trajectòria. Especialment emocionat va estar Enric Auquer, amb ulls vidriosos tant a l’escenari en el moment de recollir el premi com l’hora de lluir-lo davant de la premsa. “Per a mi ha estat el projecte i el text més difícil, més bonic i amb el qual he après més coses a la meua carrera, i també en el qual m’he jugat més”, va assegurar.
Per la seua part, la companyia catalana Kamchàtka va sacsejar la solemnitat de la gala amb crits entusiastes quan es va anunciar com a guanyadora del seu segon Max al millor espectacle de carrer, en aquest cas per Fugit, un muntatge la primera versió del qual es va estrenar en l’edició del 2014 de FiraTàrrega.