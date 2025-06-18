AUDIOVISUAL
Premien dos alumnes de l’Escola de Cine de Lleida
La lleidatana Aline López i la barcelonina Gemma Morcillo, en un concurs estatal. Pel guió del curt ‘Antes de las seis’
El guió Antes de las seis, escrit per la lleidatana Aline López i la barcelonina Gemma Morcillo, alumnes de l’Escola Catalana de Cinema i Televisió (ECCIT) de Lleida, a Gardeny, va resultar guanyador de la cinquena edició del certamen estatal Audi Future Stories, una iniciativa de la marca automobilística per fomentar el talent emergent del cine espanyol. La història, la trama de la qual tracta sobre com una situació caòtica pot donar lloc a una transformació personal profunda, es portarà a la gran pantalla durant aquest estiu en un curtmetratge professional, codirigit per les dos autores –primera parella que guanya el concurs– i el director i productor Kike Maíllo, guanyador d’un Goya a la direcció novella el 2011 per Eva. S’estrenarà el proper mes de setembre en una de les seccions del Festival Internacional de Cine de Sant Sebastià.
Antes de las seis destaca per la seua crítica al ritme frenètic de la vida adulta, en una història que protagonitza Enrique, un executiu estressat i matusser que queda atrapat en un embús. Arran d’una inesperada experiència, Enrique reflexiona sobre les seues circumstàncies, evocant un moment de llibertat i connexió amb el present. “Estem molt contentes de poder anar de la mà de Kike Maíllo i agraïdes per la gran oportunitat que ens ha brindat Audi i el seu equip. Gràcies per confiar en nosaltres i permetre’ns portar a la realitat la nostra història. Aquest projecte representa un pas molt important cap al nostre somni de ser guionistes i directores de cine. Esperem que també sigui un gran impuls per a moltes altres històries que mereixen ser explicades”, van apuntar Aline López –psicòloga i professora de la UdL– i Gemma Morcillo, en un comunicat de l’organització. L’Aline i la Gemma es van conèixer al centre educatiu audiovisual lleidatà fa tres anys i, a partir de llavors, van començar a compartir la passió pel cine. Actualment estan estudiant l’últim curs de direcció cinematogràfica a l’ECCIT i fa uns mesos van codirigir Sopluig, un curt que està començant ara el seu recorregut en festivals.