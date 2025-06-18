LITERATURA
Reivindiquen que Jesús Moncada sigui un mite a tota la Franja
Cicle a l’IEI en el 20è aniversari de la mort de l’autor de ‘Camí de sirga’
Reeditar i, sobretot, llegir Jesús Moncada perquè la seua figura continuï sent un referent de la narrativa catalana. Amb aquesta aspiració, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida va estrenar ahir un cicle sobre l’escriptor de Mequinensa, aprofitant la commemoració del 20 aniversari de la seua mort, que es va complir divendres passat. La directora de SEGRE, Anna Sàez, va conduir la primera cita d’aquestes jornades Jesús Moncada, vint anys després, en un debat en el qual el lingüista Ramon Sistac va encendre la metxa: “M’he trobat a les meues classes de Filologia Catalana alumnes de Mequinensa que no han llegit Moncada!” En aquest sentit, Sistac va comentar que l’autor de Camí de sirga “és un referent a Ponent i a l’Ebre, en alguns cercles de Catalunya i a Mequinensa, però no ho és a la resta de la Franja”. Per això, va reivindicar que “caldria fer un esforç important per construir el mite de Jesús Moncada a tota l’àrea catalanoparlant de la Franja”. El lingüista i escriptor mequinensà Hèctor B. Moret va recordar que Moncada va ser “el primer escriptor de la història d’Aragó que va publicar llibres de forma regular en català”, un fet que va acabar provocant que “els seus paisans llegissin literatura també per primera vegada en català”. Sobre això, la filòloga i professora Maite Moret, també natural de la localitat del Baix Cinca, va assegurar que la potència de la seua obra “va provocar a Mequinensa la creació de clubs de lectura i fins i tot d’un grup de teatre”. De fet, també es va preguntar sobre què hauria passat, quina repercussió hauria tingut la seua literatura, “si en lloc d’anar-se’n a viure a Barcelona i escriure en català hagués marxat a Saragossa per fer-ho en castellà”.
La directora de SEGRE va voler endinsar-se en la qüestió lingüística plantejant en el debat la situació actual del català a la Franja, la qual cosa va motivar una sensació general de pessimisme. Fins i tot Hèctor B. Moret, que es va declarar “en principi sempre optimista”, va reconèixer que “cada vegada retrocedeixo més en aquesta apreciació”. Maite Moret va assenyalar que “està complicat a l’escola i el panorama polític no ajuda en absolut”, mentre que Sistac va elevar el problema: “No és estrany aquest retrocés del català a Mequinensa, Fraga o Tamarit perquè també està passant a tot Catalunya”. El cicle a l’IEI acabarà avui (19.00) amb una sessió dedicada als llibres de Moncada.