Mercè Humedas mostra els seus treballs a Benicarló
La pintora lleidatana inaugura dijous ‘Tots els colors de la llum’. Va guanyar el premi de la Biennal de Pintura del municipi
Tots els colors de la llum és el títol de l’exposició de la pintora lleidatana Mercè Humedas Parés (1960), que s’inaugurarà dijous vinent al Museu de la Ciutat de Benicarló (Mucbe). Després de guanyar l’any passat el primer premi de la Biennal de Pintura que organitza aquest municipi de Castelló, Humedas omplirà aquest estiu les sales del Mucbe amb el seu art, coincidint amb el 20 aniversari de la pinacoteca, fins al 5 d’agost. Es tracta d’una mostra formada per una desena d’obres de gran i mig format que la pintora ha elaborat al llarg dels últims set anys (2018-2025). Humedas ha utilitzat la tècnica de l’oli sobre lli per a la majoria de peces, però també ha inclòs quadres fets amb oli sobre fusta i oli sobre tela.
En aquest cas, la llum actua com a fil conductor ja que uneix totes les obres i, al seu torn, guia la mirada de l’espectador.
“La llum matisa cada quadre i amplia la meua paleta de colors, que sol ser bastant restringida”, assegura Humedas. “Sempre pinto a través de l’observació directa de la realitat i la quotidianitat, que no sempre és com a mi m’agradaria i, per això, intent afegir-hi una mica d’imaginació”, explica. El pas del temps, la nostàlgia i la naturalesa són algunes de les temàtiques que aborden les obres. “En aquesta exposició mostro tot el que soc jo”, afirma l’artista.