“Un 20% de les pintures es perdran”

Publicat per SegreACN Creat: Actualitzat:

“Almenys un 20% de les pintures murals de Sixena que conserva el MNAC es perdran si es toquen per traslladar-les a Aragó.” Així de clar es va mostrar ahir Pere Rovira, responsable de pintura mural del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, durant la seua intervenció a la jornada celebrada a l’Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi a Barcelona per analitzar i debatre sobre la reclamació aragonesa després que el Tribunal Suprem ordenés el mes passat la devolució d’aquests murals al monestir oscenc. Rovira va ser un dels experts en patrimoni, conservació, restauració i en història de l’art que van participar en aquesta jornada organitzada pel Congrés de Cultura Catalana i que van apel·lar a la “responsabilitat” reclamant que s’imposi la “prevenció preventiva” i que les pintures es quedin custodiades al MNAC.

Així, professors de la Universitat de Lleida van criticar que la justícia hagi “menyspreat” el coneixement i van demanar que “imperi el seny i no la rauxa“i que els tribunals s’adonin que és “impossible executar la sentència”.

En aquest sentit, la catedràtica d’Història de l’Art medieval de la UdL Imma Lorés va afirmar que el trasllat no es pot fer-se sense “espatllar” les pintures i va criticar que “estem davant d’un possible despropòsit important; tots els arguments que s’han donat estan al servei d’un projecte polític. L’instrument són les pintures de Sixena”. Per la seua part, el professor de la UdL i exconservador del Museu de Lleida Alberto Velasco va recordar que totes les normatives internacionals primen la preservació per sobre de la propietat. “Estem davant d’unes de les pintures més importants de l’època romànica en el context europeu. Si s’espatllessin estaríem perdent una obra fonamental. No parlem d’unes pintures propietat dels aragonesos o els catalans, són unes pintures patrimoni de tota la humanitat”, va insistir. “És impossible executar la sentència, les pintures s’han de quedar al MNAC, on estan ben cuidades i custodiades”, va exclamar.

n La directora de SEGRE, Anna Sàez, que va participar en una de les taules redones de la jornada –moderada pel periodista i escriptor lleidatà Francesc Canosa i que va abordar el cas des del punt de vista comunicatiu–, va criticar que, des que va arrancar aquest litigi amb Aragó fa anys, “la premsa i els mitjans catalans ens hem sentit molt sols; a polítics i al bisbat els ha costat molt fer declaracions, al contrari que a Aragó”.

D’altra banda, el professor d’Història de l’Art de la UAB Carles Sánchez Márquez va alertar que la sentència de Sixena “obre la capsa de Pandora en l’àmbit dels museus” i va reclamar crear un comitè per abordar la qüestió amb membres de les dos parts i de la Unesco, el Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrics (ICOMOS) i el Consell Internacional de Museus (ICOM).