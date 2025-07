Tres lleidatans amb molt art

La galeria Indecor de Lleida exhibeix fins a finals de juliol l’exposició Trihàlits, en la qual comparteixen protagonisme la fotografia, la pintura i l’escultura. No és una simple mostra col·lectiva sinó l’expressió plàstica de tres creadors lleidatans de llarga trajectòria cultural –també en l’àmbit musical– que busquen impulsar un nou projecte artístic sota el nom de 3SET Comú d’Art.

El fotògraf Jesús Molina (Castelldans, 1949), el pintor, interiorista i col·leccionista d’art Darío H. Ibáñez (Lleida, 1953) i l’escultor, pintor, il·lustrador, dissenyador gràfic i músic Marco A. Remacha (Lleida, 1954) han unit forces per mostrar les seues més recents creacions i impulsar aquest nou col·lectiu artístic.

Jesús Molina, que va formar part de mítics col·lectius musicals de la Lleida pop i ie-ie com Jaguars o Virtuts Homòlogues, va ser vicepresident a començaments dels anys 80 de la Societat Fotogràfica de Lleida. L’art fotogràfic sempre ha estat la seua gran passió, com ho demostra ara des de la seua residència a Cabanabona (a prop de Ponts, a la Noguera), on ha impulsat des del 2023 el certamen FotArtC. De fet, la tercera edició d’aquesta cita fotogràfica s’estrenarà aquest pròxim cap de setmana amb exposicions de tretze fotògrafs, el doble que l’any passat, i la presència estel·lar del prestigiós fotoreporter andalús Emilio Morenatti, guanyador de dos premis Pulitzer i tres World Press Photo.

A Indecor, Molina presenta la seua singular mirada a la naturalesa que l’envolta, amb imatges d’insectes i vegetals que adquireixen una nova dimensió a través de l’objectiu de la seua càmera.

Per la seua part, Darío Ibáñez, nebot de l’artista lleidatà Ernest Ibáñez Neach (1920-2011), també es declara un “incansable apassionat per les belles arts”.

A la galeria lleidatana, presenta una selecció d’obres de petit format en les quals s’endinsa en el seu particular exercici de l’abstracció, que es redueix a l’ús de la textura, la forma i el color “perquè actuïn directament sobre els sentits”.

Finalment, Marco Remacha ha aparcat la seua habitual dedicació a la pintura per exhibir petites escultures creades a partir de materials trobats, des de plàstics i tubs fins a fustes i filferros, que transforma i repinta per donar-los noves vides artístiques.