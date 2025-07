Desfilada musical a tot ritme per l’Eix

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Bandes de Música de Lleida Fem Banda va obrir ahir al migdia la tercera i penúltima jornada del certamen amb la proposta Fem festa!, una cercavila d’animació musical que va recórrer l’Eix Comercial en els dos sentits, des de l’Auditori i des del carrer Sant Antoni, per trobar-se a la plaça de la Paeria. Les bandes que van participar en la desfilada van ser la KHC Concordia Kunst Naar Vermogen de Bèlgica, l’Orchestra Fiati Giovanni XXIII Pianezza d’Itàlia, la Filarmónica de Olivenza (Badajoz), la Banda Sinfónica Complutense de Madrid i la Unió Musical L’Eliana de València.

Una vegada arribades a la plaça Paeria, la regidora de Cultura, Pilar Bosch, acompanyada del director del festival, Amadeu Urrea, va rebre les cinc bandes, a les quals va agrair la seua presència a Lleida, que des de dijous “està omplint de música i alegria els carrers de la ciutat”. Posteriorment, i com és tradició cada any, la comitiva es va desplaçar a la Casa dels Gegants, a la regidoria de Cultura, per a la recepció institucional. Cadascuna de les bandes va rebre el privilegi de concessió de la ciutat.

A la tarda, el festival Fem Banda va programar a la plaça Paeria una proposta musical en el marc de l’Any Ricard Viñes, que commemora aquest 2025 els 150 anys del naixement del pianista lleidatà, amb l’actuació de grups de les escoles de música de Lleida amb la Banda Fiestera Tradicional de Gutiérrez, de Colòmbia.

El Fem Banda culminarà avui diumenge a partir de les 10.30 a la rambla Ferran amb l’actuació de vuit de les onze bandes participants al festival.