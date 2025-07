L’havanera ‘El meu avi’ sí sona a Bell-lloc d'Urgell

Publicat per Segre Vídeo: Vidal Vidal Creat: Actualitzat:

The Country Revival Farmers va obrir aquest dissabte a la nit la nova edició del festival Bell- Folk a Bell-lloc d’Urgell. El grup va interpretar la cançó El meu avi a ritme tex-mex, reivindicant així la popular havanera del polèmic Ortega Monasterio, censurada a Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell

Tot i la decisió de treure-la del programa, 'El meu avi' ha acabat sonant a la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell la passada nit. Quan ha arribat el moment del cant final, el públic ha fet una sonora xiulada i una mocadorada reclamant poder escoltar l'havanera d'Ortega Monasterio. Els quatre grups que hi havia a l'escenari -Neus Mar, Peix Fregit, Terra endins i Port-bo s'han fet enrere i l'han interpretada per tancar la nit. De fet, abans que sonés 'El meu avi', en alguns moments els crits del públic han impedit que les altres cançons s'escoltessin. Bé sigui per tradició, per desacord o perquè la cançó és un himne del gènere que sobrepassa el seu autor, la gent ha decidit que 'El meu avi' havia de sonar.

De rerefons hi ha el documental 'Murs de silenci', que vincula el compositor amb una xarxa d'explotació sexual, i que els seus hereus ja han portat als jutjats.