Vida quotidiana dels treballadors de la Central Hidroelèctrica de Capdella

La Central Hidroelèctrica de Capdella es va posar en marxa l’any 1914 i va ser la primera gran central que generà electricitat per il·luminar tot Catalunya. La seva construcció i posada en marxa va comportar la contractació d’un gran nombre de treballadors, que es van instal·lar a la colònia obrera. Petits objectes com aquesta estufa i aquesta planxa, tot i no tenir un gran valor material, són molt valuosos perquè ens permeten conèixer la vida quotidiana d’aquests treballadors.

Estufa fabricada per un treballador de la Central. Hidroelèctrica amb materials reciclats

Tots dos objectes funcionen amb electricitat, que des de ben aviat va ser present a les llars de la Vall. La planxa, de la marca espanyola M.U.S.A., ens parla dels béns de consum i de la introducció de l’economia capitalista en un lloc basat fins al moment en l’economia tradicional. En canvi, aquestes estufes les fabricaven els mateixos treballadors amb materials reciclats o descartats per fer front als freds hiverns de la Vall, mostra de la seva resiliència i creativitat.