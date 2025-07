El Turó de la Seu Vella de Lleida va rebre més de 93.000 visites el 2024

Vista ahir del claustre de la Seu Vella, ‘envaït’ per bastides per reparar dos de les cobertes.PAERIA

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Turó de la Seu Vella de Lleida va rebre un total de 93.632 visitants el 2024 i durant els primers cinc mesos d’aquest 2025 ja en suma 29.604, la qual cosa representa un increment del 9,4% respecte al mateix període de l’any passat. Aquestes xifres es van donar a conèixer ahir en la reunió ordinària del Consell General del Consorci del Turó, presidit per l’alcalde, Fèlix Larrosa, i amb l’assistència de la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias; la regidora de Cultura, Pilar Bosch; i el director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Joaquim Borràs.

Durant la reunió, també es va fer balanç de les activitats en el conjunt monumental durant el 2024, entre les quals van destacar 22 esdeveniments corporatius d’empresa i congressos; actes solidaris, esportius, culturals i cerimònies privades, a més de l’ús de la Seu Vella com a plató per a diverses produccions audiovisuals. Es pot destacar que aquest estiu, el Turó de la Seu Vella acollirà més d’una vintena d’activitats que combinen patrimoni, arts i cultura com concerts, circ, lectura, visites temàtiques, astronomia i ioga.

D’altra banda, els membres del Consell General van destacar que segueixen a bon ritme els treballs de la primera fase d’obres de les cobertes del claustre, que van començar a l’abril i que es preveu que finalitzin a la tardor, amb una afectació mínima a les visites al monument. També es preveu que acabin la pròxima tardor les obres a la zona de la Llengua de Serp i del Baluard del Rei, on s’instal·larà material interpretatiu mitjançant codis QR i s’habilitarà perquè es pugui visitar.

Entre les accions previstes per als propers mesos, es redactaran els projectes de reparació del terra de les capelles del Claustre i de la Sagristia; s’actualitzarà i digitalitzarà l’inventari de la Seu Vella; i s’instal·larà una tanca de protecció de les restes arqueològiques situades i integrades a la muralla, en l’espai de la Tenalla. Es pot destacar que en diferents actuacions, aquest any s’invertiran 1,7 milions en el conjunt monumental. Així mateix, el Consell va aprovar sol·licitar a l’ajuntament la regulació de la mobilitat en la Seu Vella i adaptar els horaris d’obertura del recinte al servei de restauració del Turó.