Cervera es convertirà en la capital de l’infern durant la 48a edició de l’Aquelarre

La presentació de l’Aquelarre va tenir lloc a Sant Domènec. - C. MARSIÑACH

L’Aquelarre de Cervera, que se celebrarà del 29 al 31 d’agost, transformarà de nou la població en la capital de l’infern. Ahir, en un acte públic a l’església de Sant Domènec, es va presentar el cartell d’aquesta 48a edició en el que es pot veure com el Mascle Cabró s’apodera de les claus de la ciutat durant l’últim cap de setmana d’agost.

Enguany la festa estarà inspirada en l’obra La flauta màgica. Segons Pol Bosch i Gemma Oriol, que repetiran en la direcció artística compartida de l’espectacle produït per Alea Teatre, estarà protagonitzat pel conflicte entre els personatges de la Reina de la Nit i Sarastro, representant la lluita entre “el regne de la nit i el regne de la llum”.

Aquest serà l’eix conductor de la sortida de la Universitat, la cercavila i la invocació i l’escorreguda del Mascle Cabró a Cal Racó. El que serà una incògnita és si es repetirà la doble escorreguda, la del Mascle i la d’un personatge femení.

Els actes massius arrancaran divendres amb la Trobada de Bestiari organitzada pel Ball de Diables de Cervera Carranquers i el 20 espectacle de Band Tokades, XXTravaganza, a la plaça Major i els concerts del grup local Lasta Sanco, Caipirinyes i DJ Noninà.

El dissabte 31 el programa arrancarà amb l’Aquelarret, la versió infantil de la festa, amb la participació de més de 200 nens. La Fira del Gran Boc obrirà de divendres a diumenge per segon any amb més de 90 parades d’artesania i esoterisme, tallers, conferències, espectacles i concerts. El foc és un altre dels elements imprescindibles de la festa, per això, els Carranquers i les altres colles convidades preveuen cremar 450 quilos de pólvora.

La regidora de festes, Carolina Garcia, va explicar que Buhos serà la formació que encapçalarà el cartell musical. Dissabte el grup de versions The Aguacates actuarà a Cal Racó i a la plaça Major hi haurà folk amb La Coixinera, entre altres grups. Com a novetat, l’espai de DJs de La Muralla es traslladarà a la plaça Magdalena de Montclar.

L’alcalde, Jan Pomés, va destacar que aquest any han aconseguit renovar el conveni de patrocini amb Estrella Damm fins al 2028, segons va dir, principalment gràcies a la participació de Cervera en els premis Gaudí de cine. Va detallar que el pressupost de la festa ascendiria a 160.000 euros i, amb les despeses de seguretat i serveis, arribarà els 220.000 euros. També compta amb aportacions de la Generalitat i la diputació de Lleida.