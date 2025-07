Vallverdú reactiva ‘Rovelló’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’escriptor lleidatà Josep Vallverdú va entregar ahir a l’editorial La Galera el manuscrit de El retorn de Rovelló just el dia que complia 102 anys. La novel·la, que es publicarà el proper mes de novembre, és la continuació de Rovelló, un clàssic de la literatura infantil catalana que va guanyar el Premi Folch i Torres el 1968 i que ha acompanyat generacions de lectors des de la seua publicació, l’any següent, i que va encimbellar el literat. Amb més de 75.000 exemplars venuts des que va sortir al mercat, aquest títol assolirà la 30 edició en les properes setmanes amb el nou disseny de Grumets de La Galera. En aquesta seqüela de l’obra, El retorn de Rovelló, Vallverdú recupera l’entranyable gos protagonista, el més famós de la literatura en català, i el punt de partida és una veïna que assegura que el gos ha trucat a la seua porta i li ha parlat. L’alcaldessa del poble decideix investigar-ho en una trama plena d’aventures i misteri en la qual el prolífic escriptor recupera personatges i escenaris d’altres obres anteriors, en un retrobament coral que connecta la seua trajectòria amb els nous lectors.

Val a recordar que el llibre va arribar a les pantalles de televisió en una sèrie d’animació en català que es va poder veure al llavors anomenat Canal 33. Es va emetre des de l’any 2000 al 2004, amb gran èxit de públic i després va traspassar fronteres ja que es va poder veure a la resta d’Espanya, en diversos països d’Europa i Amèrica, així com al Japó i Austràlia. Les històries de Rovelló també van arribar a les pantalles de cine.

La firma per publicar el nou llibre a La Galera, editorial que ja va llançar el Rovelló originari, va tenir lloc ahir a la seu del consell comarcal de la Noguera, a Balaguer, on resideix des de fa anys. L’acte va ser tota una sorpresa per a l’escriptor ja que els assistents el van voler felicitar un dia tan assenyalat amb un pastís d’aniversari.

Josep Vallverdú, nascut a Lleida el 1923, ha publicat més de 300 títols entre originals i traduccions i té una obra que inclou gèneres tan variats com la novel·la, la memòria, la traducció i la poesia. Un dels seus últims treballs va ser El captaire, amb la qual l’any passat es va estrenar en la novel·la negra per a adults, obra que va sortir a la venda la setmana abans de Sant Jordi del 2024 de la mà d’Edicions Salòria. Vallverdú va començar a escriure l’obra el 2018, i després de deixar-la durant una temporada la va reprendre fa dos anys. Continua escrivint amb una lucidesa excepcional, segons destaca l’editorial, que considera que reprenent les històries de Rovelló “confirma el seu compromís incansable amb la llengua, la cultura i la literatura per als lectors més joves”.